نیازی به ثبت اطلاعات خودرو در سامانه «ایران من» نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی اظهار کرد: امیدواریم تا شروع سفرهای نوروزی بخش زیادی از مردم واکسن دوز سوم را بزنند و به عبارتی این روند هم سرعت بیشتری بگیرد.

وی افزود: این آمادگی وجود دارد که دوز سوم واکسن کرونا با سایر شهروندان تهرانی در اسرع وقت انجام شود.

زالی ادامه داد: افرادی که با خودروی شخصی قصد مسافرت نوروزی را دارند لزومی ندارد اطلاعات خودرو را در سامانه ایران من ثبت کنند.

وی گفت: این سامانه یک سایت استعلامی است و به همین دلیل نیازی به مراجعه افراد برای ثبت شماره خودرو در این سامانه نیست.

زالی خاطرنشان کرد: سامانه ایران من به بخش‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی متصل است و این مجموعه‌ها استعلام‌های مورد نیاز را انجام می‌دهند.

وی به مصوبات سفرهای نوروزی اشاره کرد و گفت: همانطور که سخنگوی ستاد ملی کرونا اعلام کرد و در صحبت‌های رئیس جمهور هم عنوان شده، شرایط جدیدی برای سفرهای نوروزی مصوب شده است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران ادامه داد: با توجه به پوشش مناسب واکسیناسیون و کاهش روند بیماری این تصمیم جدید اتخاذ شده است.

وی تاکید کرد: شرایط انجام سفرهای نورزی مواردی است که در متن مصاحبه سخنگوی محترم ستاد ملی با رسانه‌ها در روز گذشته منعکس شده است.