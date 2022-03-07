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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۱۵

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران:

نیازی به ثبت اطلاعات خودرو در سامانه «ایران من» نیست

نیازی به ثبت اطلاعات خودرو در سامانه «ایران من» نیست

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در آستانه آغاز سفرهای نوروزی گفت: افرادی که با خودروی شخصی قصد سفر دارند، لزومی ندارد اطلاعات خودرو را در سامانه «ایران من» ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی اظهار کرد: امیدواریم تا شروع سفرهای نوروزی بخش زیادی از مردم واکسن دوز سوم را بزنند و به عبارتی این روند هم سرعت بیشتری بگیرد.

وی افزود: این آمادگی وجود دارد که دوز سوم واکسن کرونا با سایر شهروندان تهرانی در اسرع وقت انجام شود.

زالی ادامه داد: افرادی که با خودروی شخصی قصد مسافرت نوروزی را دارند لزومی ندارد اطلاعات خودرو را در سامانه ایران من ثبت کنند.

وی گفت: این سامانه یک سایت استعلامی است و به همین دلیل نیازی به مراجعه افراد برای ثبت شماره خودرو در این سامانه نیست.

زالی خاطرنشان کرد: سامانه ایران من به بخش‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی متصل است و این مجموعه‌ها استعلام‌های مورد نیاز را انجام می‌دهند.

وی به مصوبات سفرهای نوروزی اشاره کرد و گفت: همانطور که سخنگوی ستاد ملی کرونا اعلام کرد و در صحبت‌های رئیس جمهور هم عنوان شده، شرایط جدیدی برای سفرهای نوروزی مصوب شده است.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران ادامه داد: با توجه به پوشش مناسب واکسیناسیون و کاهش روند بیماری این تصمیم جدید اتخاذ شده است.

وی تاکید کرد: شرایط انجام سفرهای نورزی مواردی است که در متن مصاحبه سخنگوی محترم ستاد ملی با رسانه‌ها در روز گذشته منعکس شده است.

کد مطلب 5440789

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