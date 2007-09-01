بیماران دیابتی قبل از آغاز ماه رمضان به طور آزمایشی روزه بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه انجمن دیابت ایران آمده است، حدود 4 میلیون نفر از جمعیت کشور به دیابت مبتلا هستند، حفظ مقدار قند خون در حد طبیعی ( 140- 60 میلی گرم درصد) هدف درمان دیابت است زیرا افزایش دراز مدت قند خون، سبب بروز عوارض دیابت می شود. که در آن صورت ، درمان دیابت بسیار پرهزینه و گاه غیر ممکن خواهد شد .

در این گزارش آمده است، افراد دیابتی که از آموزش های لازم برخوردار شده اند به خوبی قادرند تشخیص دهند که آیا می توانند روزه بگیرند ، چراکه این افراد طی آموزش های خود دریافته اند که به کدام گروه از دیابتی ها تعلق دارند و در مورد شرایط روزه داری در هر گروه حتما با پزشک خود مشورت می نمایند و به عبارت بهتر، دیابتی که روزانه قند خون و یا قند ادارار خود را در منزل مورد آزمایش قرار نمی دهد ، احتمالات قادر به روزه داری نخواهد بود.

افراد تحت درمان با انسولین ، از آنجا که پی آمد تزریق انسولین به دفعات نیز باید غذا میل نمایند ، لذا توصیه نمی شود روزه بگیرند. همچنین افراد تحت درمان با داروهای خوراکی نیز بهتر است با پزشک معالج خود مشورت نمایند به طور کلی برای افرادی که توانسته اند قند خون خود را به طور دائمی در حد طبیعی حفظ و کنترل نمایند با حفظ شرایط زیر از نظر پزشکی روزه داری بلا مانع است.

لازم است مدتی قبل از شروع ایام ماه مبارک رمضان به طور آزمایشی ، روزه داری را آغاز کرده و طی روز به ترتیب زیر ، قند خون خود را آزمایش کنند:

قبل از سحر ( حداکثر 120 میلی گرم درصد )

2 ساعت بعد از سحر ( حداکثر 160 میلی گرم درصد)

بین ساعت 1 تا 3 بعدازظهر ( کمتر از 70 میلی گرم درصد نباشد)

قبل از افطار ( حداکثر 120 میلی گرم درصد)

2 ساعت بعد از افطار ( حداکثر 160 میلی گرم درصد )

در گزارش انجمن دیابت ایران آمده است ، در صورتیکه مقدار قند خون این افراد در محدوده مقادیر ذکر شده در بالا قرار داشته باشد ، قادر خواهند بود روزه بگیرند که در آن صورت باید هنگام افطار قبل از خوردن هر غذایی ، قرص خود را میل کرده و پس از مدتی شروع به خوردن غذا کنند. هنگام سحر نیز باید مقدار دارو را تقریبا به نصف کاهش دهند و حتما فراموش نشود 2 ساعت بعد از افطار و 2 ساعت بعد ازخوردن سحری ، قند خون یا قند ادارار خود را آزمایش کنند.

شایان ذکر است ، افرادی که بدون دارو قند خون خود را کنترل می کنند با مشورت پزشک معالج خود می توانند روزه بگیرند . علاوه بر این ، باید مقدار غذای افطار خود را نیز به 2 تا 3 وعده تقسیم و هنگام افطار، از خوردن همه مواد غذایی در یک زمان جدا خودداری کنند. در هر حال نباید فراموش کنید که طی روزه داری مقدار کالری دریافتی روزانه باید به دو سوم مقدار معمول کاهش یابد. یعنی یک سوم کمتر از حد معمول غذا میل شود.