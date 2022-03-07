شناسایی ۶۴۲۶ بیمار جدید کرونایی/ ۱۶۸ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۴۲۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۱۰۳ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۹۶ هزار و ۳۱۸ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۸ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۸ هزار و ۱۱۶ نفر رسید.

تا کنون ۶ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۸۱۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

سه هزار و ۵۷۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۴۷ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۲۸۴ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۱۴۸ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۹۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۰۱ شهرستان در وضعیت زرد و ۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.