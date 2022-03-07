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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۳۴

آبفای اصفهان اعلام کرد؛

احتمال قطع آب در برخی مناطق شهر اصفهان در روز سه‌شنبه

احتمال قطع آب در برخی مناطق شهر اصفهان در روز سه‌شنبه

اصفهان- شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای از افت شدید آب و احتمال قطعی آب مشترکان در برخی مناطق شهر اصفهان از بامداد فردا سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آب و فاضلاب استان اصفهان روز دوشنبه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور عملیات عمرانی آبرسانی، مشترکین محدوده کنارگذر بزرگراه خرازی مسیر شمال به جنوب حد فاصل پارک قلمستان تا ابتدای خیابان شهیدان غربی و محدوده ضلع شرقی خیابان بابک حد فاصل خیابان شهیدان غربی تا مادی شمس آباد، روز سه‎شنبه ۱۷ اسفند ماه از ساعت پنج صبح تا ۱۳ بعد از ظهر فردا با کاهش شدید فشار و قطع احتمالی آب مواجه خواهند بود.

در این اطلاعیه آمده است: در مدت عملیات عمرانی، به منظور رفاه حال شهروندان محترم، تانکرهای آبرسانی در محل‌های اعلام شده مستقر خواهند بود.

کد مطلب 5441273

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