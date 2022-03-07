به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آب و فاضلاب استان اصفهان روز دوشنبه طی اطلاعیهای اعلام کرد: به منظور عملیات عمرانی آبرسانی، مشترکین محدوده کنارگذر بزرگراه خرازی مسیر شمال به جنوب حد فاصل پارک قلمستان تا ابتدای خیابان شهیدان غربی و محدوده ضلع شرقی خیابان بابک حد فاصل خیابان شهیدان غربی تا مادی شمس آباد، روز سهشنبه ۱۷ اسفند ماه از ساعت پنج صبح تا ۱۳ بعد از ظهر فردا با کاهش شدید فشار و قطع احتمالی آب مواجه خواهند بود.
در این اطلاعیه آمده است: در مدت عملیات عمرانی، به منظور رفاه حال شهروندان محترم، تانکرهای آبرسانی در محلهای اعلام شده مستقر خواهند بود.
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