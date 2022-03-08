به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، به دلیل فشارهای اقتصادی که وجود دارد یکی از مهمترین چالشهایی که افراد با آن مواجه هستند بحث خرید لوازم خانگی است. در این بین یکی از سوالات مهمی که از سوی مشتریان لوازم خانگی پرسیده میشود این است که آیا پس از توافق وین لوازم خانگی کرهای ارزان خواهد شد یا خیر؟
جایگاه لوازم خانگی کرهای در بازار ایران
شرکتهای کرهای جز برترین شرکتهای فعال در حوزه تولید لوازم خانگی هستند و این شرکتها توانسته اند در بازار کشورهای مختلف آمار فروش عالی را به ثبت برسانند. در بازار ایران نیز شاهد چنین مسئلهای هستیم و محصولات تولید شده توسط دو شرکت کرهای سامسونگ و ال جی توانسته اند آمار فروش بالایی را به ثبت برسانند.
گرانی لوازم خانگی کرهای
یکی از مهمترین موضوعاتی که باید به آن توجه داشته باشید این است که به دلایل مختلف امروزه شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی کرهای هستیم و این موضوع باعث شده تا بسیاری از افراد برای خرید لوازم خانگی سامسونگ و ال جی با مشکل مواجه شوند.
در همین راستا اگر بخواهیم شما را با مهمترین دلایل گرانی لوازم خانگی کرهای آشنا کنیم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش قیمت دلار
بی شک یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده تا شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی کرهای باشیم، رشد ناگهانی ارزش دلار است. کشور ما به دلیل شرایط خاص اقتصادی خود و تحریمهای موجود با مشکل کاهش ارزش ریال مواجه شده است و همین موضوع باعث شده تا تمامی محصولات وارداتی که با دلار خرید و فروش میشدند، افزایش قیمت پیدا کنند.
همین موضوع باعث شده تا بتوان گفت که بعد از توافق وین و به دلیل کاهش قیمت دلار میتوان انتظار داشت که لوازم خانگی کرهای کاهش قیمت پیدا کنند اما این کاهش قیمت به قدری نیست که به طرز چشمگیری بتوانید هزینههای خرید لوازم خانگی را کاهش دهد.
جلوگیری از ورود لوازم خانگی کرهای به ایران
یکی از مهمترین تصمیماتی که در سالهای اخیر گرفته شده است، جلوگیری از ورود لوازم خانگی کرهای به ایران است. این تصمیم در راستا حمایت از کالاهای ایرانی گرفته شده است و همین موضوع باعث شده تا به صورت مستقیم دیگر امکان واردات لوازم خانگی کرهای به داخل کشور وجود نداشته باشد.
این موضوع باعث شده تا لوازم خانگی کرهای به شکل قاچاق وارد کشور شود و به همین دلیل است که میزان لوازم خانگی کرهای موجود در بازار به طرز چشمگیری کاهش پیدا کند و به دلیل کاهش حجم این دسته از محصولات قیمت آنها نیز افزایش بسیار زیادی پیدا کند.
اهمیت تعمیر لوازم خانگی
مسئله مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت لوازم خانگی، اکثر افراد ترجیح میدهند تا به جای خرید لوازم خانگی جدید به سراغ مجموعههای فعال در حوزه تعمیر این دسته از محصولات رفته و تعمیر لوازم خانگی خود را به این مجموعهها بسپارند.
به همین دلیل است که در سالهای اخیر میزان نیاز مشتریان برای تعمیر لوازم خانگی افزایش چشمگیری پیدا کند و افراد به دنبال آن باشند تا به جای آن که هزینه بسیار زیادی برای خرید لوازم خانگی پرداخت کنند، دست به تعمیر دستگاههای خود بزنند.
اهمیت تعمیر یخچال
امروزه در طبقه بندیهای مختلف شاهد تولید انواع گوناگونی از لوازم خانگی هستیم. در این بین باید به این موضوع بسیار مهم توجه داشته باشید که در بین تمامی لوازم خانگی که میتوانید از آن استفاده کنید، تعمیر یخچالها اهمیت بسیار زیادی دارند.
در واقع به دلیل اصطکاک بالایی که یخچالها دارند، نیاز است تا به صورت دورهای برای تعمیر و سرویس یخچال اقدام کنید.
در چنین شرایطی پیشنهاد ما این است که اگر یخچالهایی از شرکتهایی چون ال جی و یا سامسونگ دارید لازم است تا برای تعمیر یخچال ال جی به سراغ تعمیر کاران حرفهای رفته و تعمیر دستگاه خود را به این مجموعهها بسپارید.
بهترین مجموعه برای تعمیر یخچال
افرادی که قصد دارند تا برای تعمیر یخچال اقدام کنند، یکی از سوالات مهمی که مطرح میکنند این است که بهترین مجموعه برای تعمیر یخچال کدام است و بهتر است تا تعمیر یخچال ال جی را به کدام مجموعه بسپاریم.
در پاسخ به این سوال بسیار مهم باید گفت که شما میتوانید برای تعمیر یخچال خود به سراغ سایت کاراباما آمده و از خدمات این مجموعه استفاده کنید.
سایت کاراباما امکانی را به وجود آورده تا شما بتوانید فرآیند تعمیر انواع یخچالها را به این مجموعه سپرده و از این طریق مشکل دستگاه خود را برطرف کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما