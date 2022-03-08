به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود خرم نیا روز در این زمینه اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه قاچاق سلاح غیر مجاز در یکی از روستاهای حاشیه شهرستان ارومیه رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت عمومی انتظامی و معاونت اطلاعات مرزبانی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی پلیسی در نهایت موفق شدند تعداد ۱۰۱ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز را کشف کنند.

فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: پلیس به طور جدی با عاملان فروش سلاح غیر مجاز برخورد می‌کند.

سردار خرم نیا بیان کرد: شهروندان در صورت اطلاع از اینگونه موارد موضوع را با پلیس از طریق سامانه ۱۱۰ در میان بگذارند.

مقابله با سرقت، کالای قاچاق، مواد مخدر، ناهنجاری‌ها و بد اخلاقی‌های اجتماعی و کاهش تصادفات از اولویت‌های پنج گانه انتظامی این استان در سال جاری است.