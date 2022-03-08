دلیلی ندارد کسی در مراسم عزا و عروسی تیراندازی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان ظهر امروز سه‌شنبه در نخستین نمایشگاه دستاوردهای جامعه اطلاعاتی در حوزه سلاح و مهمات غیرمجاز استان خوزستان با بیان اینکه ایران در سطح منطقه و جهان بسیار تأثیرگذار است، اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه خود یک توسعه همه‌جانبه را در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه این مسیر همراه با توسعه عدالت و امنیت است، افزود: بستر توسعه و زندگی یک ملت امنیت بوده و این امنیت است که شرایط را برای تداوم رشد و توسعه هر کشوری فراهم می‌کند.

استانداری خوزستان ادامه داد: مردم در کشوری که زندگی می‌کنند باید در امنیت باشند و ایجاد این امنیت وظیفه حاکمیت است؛ بنابراین برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه‌گذار نمی‌آید مگر اینکه امنیت وجود داشته باشد.

خلیلیان ادامه داد: بدون سرمایه‌گذاری نیز جمعیت بیکاران افزایش‌یافته و ناامنی ایجاد می‌شود و به همین خاطر برای رشد و توسعه همه‌جانبه از جمله رشد اقتصادی و همچنین اگر می‌خواهیم بیکاری برطرف شود نیازمند امنیت هستیم.

وی بیان کرد: حاکمیت ما ریشه در درون کشور و مردم دارد بنابراین امنیت باید با کمک مردم برقرار شود.

استانداری خوزستان تصریح کرد: با همراهی بزرگان و سران عشایر و همه جامعه باید دست‌به‌دست هم دهیم و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی را محقق کنیم. ما همه یک خانواده هستیم و اهداف مشترک داریم و برای رسیدن به این اهداف باید تلاش کنیم.

خلیلیان با بیان اینکه یکی از زیربناهای اساسی هر جامعه فرهنگ آن جامعه است، گفت: نظام ما مبتنی بر دین مقدس اسلام است و قانون اساسی ما نیز بر اساس همین دستورات دینی نوشته شده و امنیت در این قانون در ابعاد مختلف موردتوجه قرار گرفته است.

وی افزود: وظیفه اصلی ما این است که بتوانیم این امر مهم را محقق کنیم. اگر قرار باشد که هرکس اسلحه دست بگیرد و هر وقت خواست از آن استفاده کند بدون شک امنیت در جامعه محقق نمی‌شود.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه باید بحث اسلحه مجاز و غیرمجاز را دوباره بازبینی کنیم، گفت: اسلحه‌های مجاز باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرند چون زمانی ضرورت‌ها ایجاب می‌کرد مجوز داده شود اما آیا همان ضرورت‌ها وجود دارد؟

خلیلیان با بیان اینکه امنیت باید با همکاری، همدلی و همیاری مردم ایجاد شود، ادامه داد: سران عشایر باید در جلوگیری از استفاده اسلحه در مراسمات فرهنگ‌سازی کنند.

وی افزود: در سطح جامعه نیز رسانه‌ها وظیفه اصلی و اساسی دارند؛ آنها باید به صحنه آمده و این وضعیت را در خوزستان خاتمه دهند.

استاندار خوزستان در ادامه گفت: یکی از اقداماتی که در خوزستان از حدود دو ماه قبل انجام شده انسداد فیزیکی و کنترل هوشمند مرزها است.

وی افزود: با این کار ۶۰ تا ۷۰ درصد ورود سلاح به کشور را کنترل خواهیم کرد.

خلیلیان در خصوص به‌کارگیری سلاح و حمل و استفاده از آن عنوان کرد: حتماً باید با متخلفان برخورد قانونی کرده و با حمل سلاح غیرمجاز مبارزه کنیم چون دلیلی ندارد کسی در فضای عمومی اسلحه به دست بگیرد.

استاندار خوزستان گفت: اینکه افرادی در جامعه به بهانه عروسی و عزا بخواهند از اسلحه استفاده کنند قطعاً مسئولان امر با آنها برخورد خواهند کرد؛ دلیلی ندارد کسی در یک محله بخواهد یک تیر شلیک کند و امنیت جامعه را به خطر بیندازد.