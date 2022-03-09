انجمن سینمای جوان گیلان معرف «بهمنش ها» و «فیاض ها» به هنر ایران

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفته فیلم و عکس رشت به همت انجمن سینمای جوان استان گیلان، اظهار کرد: به واسطه اینکه در این رویداد هنری داوری انجام نشده و استرس‌های همیشگی داوری وجود ندارد فیلم‌ها اکران و کارگردانان، هنرمندان و هنرجویان در کنار هم به تماشای فیلم‌ها می‌نشینند اطلاق کلمه جشن برای این هفته واژه درستی است.

وی با بیان اینکه در این جشن دستاوردهای یک سال انجمن سینمای جوان و فیلم‌هایی که موفق به دریافت جوایز ملی و بین المللی شده اند به نمایش گذاشته شده است، گفت: انجمن سینمای جوان یک بستر و فرصت مناسب برای کشف و درخشش استعدادهای جوان است.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه به معرفی «هومن بهمنش» و «آرمان فیاض» که از موفق ترین فیلمسازان و فیلمبرداران ایران محسوب می‌شوند اشاره و اضافه کرد: این هنرمندان بزرگ گیلانی که امروز بزرگ‌ترین پروژه‌های سینمای ایران توسط آنها ساخته و فیلمبرداری می‌شود از دل همین انجمن سینما جوان استان گیلان شناسایی، پرورش و به هنر کشور معرفی شده اند.

وی با اشاره به دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری چهلمین جشنواره فیلم فجر توسط «آرمان فیاض» هنرمندان گیلانی، ادامه داد: این یک چراغ روشن برای ما به عنوان متولیان هنر گیلان است که فعالیت‌های انجمن سینمای جوان بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و این بستر می‌تواند آبستن شناسایی و معرفی هنرمندان بزرگی در استان باشد.

مصباح با بیان اینکه مسئولیت انجمن سینمای جوان رشت و استان گیلان بر عهده یک جوان خوشفکر و خلاق است، اظهار کرد: با توجه به اندک بودن اعتبارات و خالی بودن دست انجمن‌ها و ادارات در اینجا هنرمند مدیران است که با خلاقیت و داشتن ایده‌های جدید بتوانند حرکت حوزه فعالیت خود را پیش ببرند.

وی با اشاره به ایجاد تحولات فراوان در حوزه فعالیت و ساختار انجمن سینمای جوان گیلان طی سال‌های اخیر، اضافه کرد: شاهد اتفاقات و رویدادها بی نظیری در قالب فعالیت انجمن سینمای جوان گیلان بودیم.