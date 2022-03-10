جمیل صادقی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پیک ششم کرونا در ایلام اظهار کرد: آن چیزی که مشخص است حکایت از کاهش محسوسی در آمار مبتلایان بستریهای کرونایی در استان است.
وی گفت: اگر چه هنوز خطر باقی است چراکه کماکان شلوغیهای را در اسفندماه وجود دارد اما به نظر میرسد که با همراهی خوب مردم استان مقدار قابل توجهی وضعیت بهتر شده است.
وی افزود: در ارتباط با واکسیناسیون نیز دو گروه بسیار مهم داریم که باید بیشتر به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیان کرد: بر اساس آمارها تزریق دوز سوم واکسن کرونا خیلی راضی کننده نیست، شاید این روزها مجموع ۳ دوز واکسنی که تزریق میشود از یک هزار عدد عبور نمیکند که این عدد بسیار پایین است.
وی ادامه داد: به طور مشخص جزو آخرین استانهای کشور در تزریق واکسن برای اصناف هستیم، خواهش ما این است که اصناف برای تزریق واکسن مراجعه کنند.
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