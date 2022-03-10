به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی کتاب «شروه‌ای برای حبیب»؛ خاطرات مردم بوشهر از ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی همزمان با اختتامیه روز بوشهر با حضور سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان بوشهر و جمعی از مسئولان شهر بوشهر برگزار شد.

در بخشی از مقدمه کتاب «شروه‌ای برای حبیب» که هفتمین جلد از عناوین ناشر درباره خاطرات مردمی از ایام شهادت سردار سلیمانی است، می‌خوانیم:

«صدوچند سال قبل از این هم وقتی رئیسعلی دلواری به شهادت رسید نه فقط بوشهر که همه ایران عزادار شد. آوازه نبردهای شجاعانه و مخلصانه رئیسعلی به همه جا رسیده بود. دست خالی، مقابل قوای مهاجم ایستادن و دلاوری کردن، او را سر زبان‌ها انداخته بود. محبوب دل همه ایرانی‌ها شده بود. شهادتش همچون جرقه‌ای در انبار باروت عمل کرد و همه ایران شعله‌ور شد. از عزاداری‌های مردمی پس از شهادت رئیسعلی در اسناد و کتب تاریخی اندک گزارش‌هایی روایت شده است. اینکه در مناطق دیگر کشور، مردم قیام کردند و شهرها برای بیگانگان ناامن شد و به تلافی شهادت رئیسعلی، فلان شخصیت وابسته به انگلیسی‌ها توسط مردم به قتل رسید یا اینکه مردم کفن‌پوش شده و داوطلب حضور در جنوب برای مبارزه با دشمن شدند یا اینکه در محرم همان سال روی منبرها از شهادت رئیسعلی و در رثای او گفته می‌شد یا اینکه بچه‌ها بعد از شهادتش در بازی‌ها رئیسعلی می‌شدند و با دشمن می‌جنگیدند یا حتی اینکه نوجوانان می‌گفتند می‌خواهند روزی رئیسعلی شوند و… را بوشهری‌ها بارها خوانده و شنیده‌اند. اما «شنیدن کی بود مانند دیدن». شهادت سردار دل‌ها در نیمه شب ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ شنیده‌ها را برای بوشهری‌ها عینی و دیدنی کرد…»

این کتاب برای ثبت مجاهدت‌های مردم بوشهر در عزای شهیدی دیگر که در امتداد رئیسعلی دلواری که با آرمان‌هایی به فراخور زمان بزرگ‌تر جنگید جمع آوری شده است و با روایت عزاداری بوشهری‌ها در ماتم سردار دل‌ها از حتی دورافتاده‌ترین روستاهای جنوب کشور، اشک‌ها و مویه‌های اهالی را در این غم بزرگ و نفرت و کینه‌شان از دشمن را برای خوانندگان در زمان‌ها و البته مکان‌های دیگر ثبت و ضبط کند.

کتاب «شروه‌ای برای حبیب» که تحقیق آن برعهده هاجر عابدینی‌نژاد بوده و تدوین آن توسط فریده الیاسی‌فرد صورت گرفته است در ۱۴۴ صفحه و قیمت ۴۰ هزار تومان توسط انتشارات «راه یار» منتشر شده است.