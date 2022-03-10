کشف بیش از ۶۰۰۰ انواع محترقه صنعتی در کنگاور

فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و چهارشنبه آخر سال باید مراقبتها در شهرستان کنگاور برای جلوگیری از بروز حوادث افزایش پیدا کند.
وی افزود: از ظرفیت فضای مجازی برای اطلاع رسانی به کودکان و نوجوانان و همچنین خانوادهها و پیشگیری از خسارتهای احتمالی چهارشنبه سوری در کنگاور باید استفاده شود.
فرماندار کنگاور تصریح کرد: بیش از ۶ هزار انواع مواد محترقه صنعتی تاکنون در کنگاور کشف شده و با هرگونه تولید مواد محترقه دستی شدیداً برخورد میشود.
الماسی با اشاره به آمادگی شهرستان کنگاور برای پذیرایی از مسافران نوروزی، گفت: پیش بینی میشود نوروز امسال سفرها در استان کرمانشاه افزایش پیدا کند.
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