کشف بیش از ۶۰۰۰ انواع محترقه صنعتی در کنگاور

فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام پایانی سال و چهارشنبه آخر سال باید مراقبت‌ها در شهرستان کنگاور برای جلوگیری از بروز حوادث افزایش پیدا کند.

وی افزود: از ظرفیت فضای مجازی برای اطلاع رسانی به کودکان و نوجوانان و همچنین خانواده‌ها و پیشگیری از خسارت‌های احتمالی چهارشنبه سوری در کنگاور باید استفاده شود.

فرماندار کنگاور تصریح کرد: بیش از ۶ هزار انواع مواد محترقه صنعتی تاکنون در کنگاور کشف شده و با هرگونه تولید مواد محترقه دستی شدیداً برخورد می‌شود.

الماسی با اشاره به آمادگی شهرستان کنگاور برای پذیرایی از مسافران نوروزی، گفت: پیش بینی می‌شود نوروز امسال سفرها در استان کرمانشاه افزایش پیدا کند.