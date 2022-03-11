به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمود رجبی طی سخنانی در محفل معارفی حرم حضرت معصومه (س) اظهار داشت: ماه شعبان ماه رسول گرامی اسلام است و هر اعمال خیری در این ماه صورت بگیرد موجب تقرب به درگاه الهی می‌شود.

وی افزود: اکنون در آستانه چهلمین روز رحلت عالم ربانی، آیت الله صافی گلپایگانی هستیم که ایشان از نظر علمی بسیار مقام بالایی داشتند و شخصیت ایشان مورد عنایت حضرت امام خمینی (ره) بود.

استاد حوزه علمیه تاکید کرد: آیت الله صافی مدافع حقیقی مسلمین در تمام نقاط جهان بودند و هر جا به مسلمان تعرضی می‌شد از حقوق مسلمانان دفاع می‌کردند.

رجبی خاطر نشان کرد: یکی از مهم‌ترین گوهرهای گران بهایی که خداوند از طریق اهل بیت (ع) در اختیار انسان‌ها قرار داده است، ادعیه است چرا که ادعیه، جایگاه بسیار بلندی در محضر الهی دارد.

سخنران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یادآور شد: توسل جستن به خداوند از طریق دعا، موجبات تقرب به درگاه الهی را فراهم می‌سازد چرا که تمام انس و جن جهت عبادت خلق شده است و طبق روایت، اساس عبادت، دعا است‌.

وی اظهار داشت: بندگانی که به اذکار و ادعیه مقید باشند محبوب خداوند خواهند شد و دعای اینگونه افراد همواره مستجاب است و موجبات رضایت خداوند را فراهم می‌سازد.

رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) در ادامه گفت: طبق روایت محبوب ترین اعمال نزد خداوند در روی زمین، دعای انسان‌ها در محضر الهی است.

رجبی تاکید کرد: دعا می‌تواند سپری محکم در مقابل گرفتاری و مانع از بروز مصائب و مشکلات شود و انسان را از منجلاب حیرانی و گمراهی نجات بدهد.

وی خاطر نشان کرد: عاجزترین و بی عرضه ترین انسان‌ها کسی است که از دعا کردن در درگاه الهی عاجر باشد و نتواند به وسیله دعا با خداوند راز و نیاز نماید.

سخنران حرم بانوی کرامت افزود: امام حسین علیه السلام در شب عاشورا در سخت‌ترین شرایط از دشمنان مهلت خواست که تا با خداوند بیشتر راز و نیاز نماید و اقامه صلاه کند و در محضر الهی دعا بخواند.

رجبی تاکید کرد: قریب به ۳۵۰۰ صفحه از لسان اهل بیت (ع) دعا صادر شده است که نشانگر اهمیت دعا در محضر الهی است.

وی یادآور شد: فرازهای مهم و ادعیه، صحیفه سجادیه، دعای کمیل، ندبه، مناجات شعبانیه، ابوحمزه ثمالی، ادعیه شب‌های قدر و… همگی نشانگر این است که می‌توان با ادعیه به درگاه الهی تقرب جست.

رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) گفت: دعا جایگاه بسیار مهمی درزندگی دنیوی و اخروی دارد و موجبات اصلاح دنیا و آخرت انسان را فراهم می‌سازد.

وی تاکید کرد: دعای خالصانه شیعیان در خصوص ظهور حضرت ولی عصر (عج) اثرات مهمی دارد و لازم است به هنگام قرائت ادعیه آداب آن به درستی رعایت شود که اولین نکته قرائت دعا این است که با توجه و حضور قلب قرائت شود.

رجبی در پایان گفت: وجود مال حرام در زندگی انسان مانع استجابت دعا می‌شود و انسان باید دقت داشته باشد اموالش مخلوط به مال حرام نباشد.