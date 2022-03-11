۱۲ مصدوم حاصل انفجار گاز در دماوند/اطفای حریق ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آتشسوزی حاصل از انفجار در یک واحد صنعتی در «آیینهورزان» دماوند ۱۲ مصدوم سوختگی برجای گذاشت.
این حادثه ساعت ۱۴:۴۵ به اورژانس ۱۱۵ اطلاع داده شد و شدت آتشسوزی و شمار مصدومان به حدی بود که شش دستگاه آمبولانس راهی محل حادثه شدند.
رضا طاهر خانی، فرماندار دماوند، بلافاصله پس از وقوع حادثه به همراه اعضای ستاد مدیریت بحران به منظور نظارت و مدیریت میدانی حادثه در محل مذکور حضور یافت.
گفتنی است، تلاش چند ساعته نیروهای آتش نشانی شهرداریهای دماوند برای عملیات اطفای حریق همچنان در حال انجام است.
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