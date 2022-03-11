تصویری از چهره جدید استقلال/ مجیدی بالاخره تسلیم منتقدان شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که صدرنشین رقابتهای لیگ برتر است در هفته بیست و دوم این مسابقات شامگاه جمعه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم صنعت نفت رفت.

استقلال در این دیدار با ترکیب سیدحسین حسینی، صالح حردانی، رافائل سیلوا، عارف غلامی، جعفر سلمانی، مهدی مهدی‌پور، عزیزبک آمانوف، رضا آذری، امیرحسین حسین‌زاده، کوین یامگا و آرمان رمضانی به میدان رفت.

مهمترین اتفاق در ترکیب این تیم نیمکت نشینی رودی ژستد بود که مدتها به خاطر بازیهایش مورد انتقاد قرار داشت اما مجیدی حاضر به نیمکت نشین کردن او نبود اما بالاخره در دیدار با صنعت نفت ژستد از ترکیب آبی ها خارج شد.

از سوی دیگر رافائل سیلوا که پس از سرباز شدن سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند جذب شده بود خیلی زود در ترکیب اصلی آبی پوشان قرار گرفت و اولین بازی خود را برای این تیم انجام داد.