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۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۲۱:۲۱

رونمایی از مدافع جدید؛

تصویری از چهره جدید استقلال/ مجیدی بالاخره تسلیم منتقدان شد!

تصویری از چهره جدید استقلال/ مجیدی بالاخره تسلیم منتقدان شد!

استقلال در شرایطی به مصاف تیم صنعت نفت رفت که تغییراتی را در ترکیب این تیم شاهد بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که صدرنشین رقابتهای لیگ برتر است در هفته بیست و دوم این مسابقات شامگاه جمعه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم صنعت نفت رفت.

استقلال در این دیدار با ترکیب سیدحسین حسینی، صالح حردانی، رافائل سیلوا، عارف غلامی، جعفر سلمانی، مهدی مهدی‌پور، عزیزبک آمانوف، رضا آذری، امیرحسین حسین‌زاده، کوین یامگا و آرمان رمضانی به میدان رفت.

مهمترین اتفاق در ترکیب این تیم نیمکت نشینی رودی ژستد بود که مدتها به خاطر بازیهایش مورد انتقاد قرار داشت اما مجیدی حاضر به نیمکت نشین کردن او نبود اما بالاخره در دیدار با صنعت نفت ژستد از ترکیب آبی ها خارج شد.

از سوی دیگر رافائل سیلوا که پس از سرباز شدن سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند جذب شده بود خیلی زود در ترکیب اصلی آبی پوشان قرار گرفت و اولین بازی خود را برای این تیم انجام داد.

کد مطلب 5444574

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    نظرات

    • مجید IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
      14 0
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      چی میگی عزیز جان. ژستد رو نزاشت که کارت نگیره برسه به دربی
    • A IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
      2 0
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      لعنت به رسانه های رنگی
    • محمدفتاحی IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
      2 3
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      ضمن عرض سلام بنظر من ژستد با اختلاف بهترین مهاجم لیگ است گرچه کم گل زده و قدری هم بدشانس است ولی تاثیر بسیارزیادی روی نتایج بدست امده داشته
      • استقلال IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
        0 1
        تازمانی که ژستد داخل ترکیب باشه انگار استقلال ده نفره داره بازی میکنه این بازیکن نه حفظ توپ میکنه نه درست بلده پاس بده نه شوت بزنه نه تکنیک داره هیچی بارش نیست فقط فرهاد بخاطر هزینه اضافی که برای آوردن این بازیکن کرده داخل ترکیب اصلی قرارش میده و نمیخاد قبول کنه که انتخاب ژستد اشتباه بود

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