منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر امکان تردد در همه محورها به جز نائین، انارک و خور فراهم شده است.

وی با بیان اینکه تداوم توفان و گرد و خاک در محورهای نائین، انارک و خور باعث شد به منظور پیشگیری از حوادث مجدداً محدودیت تردد در محورها به صورت موقت اعمال شود، گفت: پس از ایجاد شرایط ایمن مجدداً محورها باز خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: طی روز جاری ۲۵۰ نفر از سرنشینان خودروهای در راه مانده در محورهای شرق جنوب و شمال استان در اماکن ورزشی، مساجد و پایگاه‌ها اسکان یافتند.