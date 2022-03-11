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۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۲۱:۴۵

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد؛

اسکان ۲۵۰ سرنشین خودرو دراصفهان به دلیل وقوع پدیده‌های طبیعی

اسکان ۲۵۰ سرنشین خودرو دراصفهان به دلیل وقوع پدیده‌های طبیعی

اصفهان – مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۲۵۰ نفر از سرنشینان خودروی شهروندان گرفتار در توفان و گرد و غبار در استان اصفهان اسکان یافتند.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر امکان تردد در همه محورها به جز نائین، انارک و خور فراهم شده است.

وی با بیان اینکه تداوم توفان و گرد و خاک در محورهای نائین، انارک و خور باعث شد به منظور پیشگیری از حوادث مجدداً محدودیت تردد در محورها به صورت موقت اعمال شود، گفت: پس از ایجاد شرایط ایمن مجدداً محورها باز خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: طی روز جاری ۲۵۰ نفر از سرنشینان خودروهای در راه مانده در محورهای شرق جنوب و شمال استان در اماکن ورزشی، مساجد و پایگاه‌ها اسکان یافتند.

کد مطلب 5444595

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