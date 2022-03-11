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۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۲۲:۵۲

بایدن:

آمریکا ۱۲ هزار نیروی نظامی به پشت مرزهای روسیه می فرستد

آمریکا ۱۲ هزار نیروی نظامی به پشت مرزهای روسیه می فرستد

بایدن اعلام کرده که آمریکا برای دفاع از ناتو بیش از ۱۲ هزار سرباز را به مرز روسیه منتقل می‌کند و در امتداد مرز با روسیه مستقر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، با وجود آن که «جوبایدن»، رئیس جمهور آمریکا بارها ایده شرکت نیروهای آمریکایی یا ناتو در نبرد در اوکراین را رد کرده و تاکید دارد که این امر منجر به جنگ جهانی سوم خواهد شد، اما او به تازگی اعلام کرده است که ایالات متحده از هر اینچ از خاک ناتو دفاع خواهد کرد و بنابراین دستور داد بیش از ۱۲ هزار سرباز آمریکایی در امتداد مرزهای ائتلاف ناتو با روسیه مستقر شوند.

بایدن دستور داده که این نیروها در لتونی، استونی، لیتوانی، رومانی و همچنین کشورهای دیگر مستقر شوند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد که واشنگتن بر اساس معاهده ناتو یک تعهد مقدس دارد و اگر روسیه به یکی از اعضای آن حمله کند، ایالات متحده پاسخ خواهد داد، حتی اگر به معنای آغاز درگیری جهانی باشد.

بایدن پیش از این درخواست «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین برای اجرای منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را رد و تاکید کرده بود که این امر احتمالاً منجر به درگیری مسلحانه با روسیه می‌شود. در عوض، رئیس جمهور ایالات متحده متعهد شده که به اوکراین تسلیحات بفرستد تا از خود در برابر روسیه دفاع کند.

کد مطلب 5444609

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    نظرات

    • IR ۲۳:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
      0 0
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      بالاخره امریکا واسراییل باروسیه وچین برای نابودی روسیه ادامه همه جانبه خودشان هم راه نیابتیهایشان رابرای نابودی انجام میدهند
    • IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۱
      2 0
      پاسخ
      تجربه جنگی روسیه در سوریه و هدف اصلی روسها که بدنبال کنترل اروپا و خروج از تحریم ها و حقارت انان جنگ را در یک حیاط خلوت و مکانی که بتواند پیروز میدان گردد جنگ را تا رسیدن به اهدافش ادامه خواهد داد و اکران را ویرانه خواهد کرد

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