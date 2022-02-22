به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید درباره بحران روسیه و اوکراین سخنرانی کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در این ارتباط هشدار داد که پوتین در حال بهانه تراشی برای پیشروی بیشتر در اوکراین است و احتمال دارد که در روزهای آینده یک حمله گسترده‌تر از سوی ارتش روسیه علیه اوکراین انجام شود.

بایدن گفت: این تازه آغاز تهاجم روسیه به اوکراین است.

جو بایدن اعلام کرد که در واکنش به تصمیم روسیه درباره به رسمیت شناختن دو جمهوری خودخوانده در شرق اوکراین و تصمیم پوتین برای انتقال نیروهای نظامی به آن منطقه، «نخستین بخش» تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال خواهد کرد.

بایدن گفت که ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه مؤسسات مالی روسیه، بدهی‌های دولتی و سرمایه داران وابسته به پوتین و اعضای خانواده آنها اعمال خواهد کرد. به ادعای بایدن، آن‌ها در بازی سیاست‌های کرملین سهیم هستند و باید در مجازات نیز شریک باشند.

جو بایدن خاطرنشان کرد که تحریم‌هایی که دولت او علیه روسیه وضع خواهد کرد بسیار شدیدتر از تحریم‌هایی است که پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ اعمال شد.

بایدن گفت: «اگر روسیه با تهاجم پیشروی بیشتری داشته باشد، ما آماده هستیم که تحریم‌ها را نیز بیشتر کنیم.»

رئیس جمهور ایالات متحده استدلال کرد که به رسمیت شناختن دو جمهوری خودخوانده در شرق اوکراین توسط ولادیمیر پوتین نشان دهنده نقض آشکار قوانین بین المللی است و خواستار پاسخ قاطعانه جامعه بین المللی به روسیه شد.

جو بایدن اذعان کرد که تحریم‌های جدید اعلام شده علیه روسیه ممکن است منجر به افزایش قیمت بنزین برای آمریکایی‌ها شود و متعهد شد که برای محدود کردن تأثیرات مالی این تحریم‌ها بر خانواده‌های معمولی تلاش کند. او افزود: «در حالی که ما تحریم‌ها را اعمال می‌کنیم، اقدامی قوی انجام خواهیم داد تا مطمئن شوم درد تحریم‌ها متوجه اقتصاد روسیه است نه جامعه ما.»

بایدن گفت که دولت او از نزدیک بر عرضه انرژی نظارت می‌کند تا برای هر گونه اختلال احتمالی آماده شود و با تولیدکنندگان نفت برای کمک به کاهش قیمت‌ها هماهنگی می‌کند.

رئیس جمهور آمریکا گفت: «من می‌خواهم دردی را که مردم آمریکا در پمپ بنزین احساس می‌کنند، محدود کنم، این برای من حیاتی است.»

جو بایدن گفت که ایالات متحده به ارائه کمک‌های دفاعی به اوکراین ادامه خواهد داد، زیرا روسیه نیروهایش را به منطقه شرقی این کشور منتقل می‌کند.

بایدن همچنین اعلام کرد که نیروها و تجهیزات آمریکایی مستقر در اروپا در استونی، لتونی و لیتوانی مستقر خواهند شد تا به تقویت دفاعی این کشورها کمک کنند.

رئیس جمهور آمریکا گفت: ما هیچ قصدی برای جنگ با روسیه نداریم و اقدامات ما تدافعی است. با این حال، ما می‌خواهیم پیامی غیرقابل انکار ارسال کنیم که ایالات متحده - همراه با متحدان- از هر وجب از خاک ناتو دفاع خواهد کرد و به تعهداتی که در قبال ناتو داده ایم پایبند خواهیم بود.