خراسان شمالی به مرکز هنر کارتون و کاریکاتور ایران تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مرادی ظهر شنبه در آئین اختتامیه یازدهمین جشنواره بینالمللی کارتون که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: جشنواره کارتون خراسان شمالی که ۱۰ سال به صورت ملی برگزار شد، امسال شکل بین اللملی به خود گرفت و کاملاً موفق عمل کرد.
معاون راهبری امور استانهای حوزه هنری ادامه داد: این جشنواره فرصتی شد تا از طریق هنر، مسائل و دغدغههای بشریت منتقل شود.
وی با تاکید بر اینکه کاریکاتور یک زبان بینالمللی است، افزود: حوزه هنری خراسان شمالی پشتیبانی خوبی از این جشنواره داشته است.
مرادی بیان داشت: در حوزه هنری به دنبال تغییر الگوی حکمرانی رسانهای با توجه به مسائل زیست بوم هر منطقه هستیم.
معاون راهبری امور استانهای حوزه هنری تصریح کرد: عدم توجه به مزیتهای زیست بوم ایران فرهنگی باعث شده در طول سالهای گذشته نگاهی مرکزگرا داشته باشیم و برای غلبه بر این نگاه باید به ظرفیتهای هر منطقه رجوع کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای متعدد خراسان شمالی در حوزه فرهنگ و هنر، افزود: امروز هنر کارتون و کاریکاتور به عنوان مزیت خراسان شمالی مطرح شده است که دلیل آن برگزاری این جشنواره بینالمللی میباشد.
مرادی گفت: جذب هزار و ۸۰۰ اثر از ۶۵ کشور با مفاهیم مقابله با غرب کار آسانی نیست که در خراسان شمالی اجرا شد.
معاون راهبری امور استانهای حوزه هنری بیان کرد: در مقابل رسانههای غرب که سیاست اسلام و ایران هراسی را ترویج میدهند، این جشنواره موضوع منتشر میشود.
وی در انتها گفت: امروز خراسان شمالی در خط مقدم مبارزه در زمینه کارتون و کاریکاتور، آن هم در موضوعات مورد بحث جهانی است.
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