جایزه دوم جشنواره کارتون کوزوو به کارتونیست خراسان شمالی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ناصری کارتونیست بین المللی خراسان شمالی موفق به کسب جایزه دوم بخش جشنواره بین المللی کارتون HIHI در کشور کوزو شد.

در این جشنواره معتبر که در سال ۲۰۲۵ برگزار شد، ۵۲۳ هنرمند از ۶۹ کشور جهان با آثاری در دو بخش موضوع آزاد و زندگی پرندگان به رقابت پرداختند.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مراسم رسمی اهدای جوایز با حضور هنرمندان برگزیده و هیئت داوران، در تاریخ دوم مهرماه سال جاری در کشور کوزوو برگزار خواهد شد.

این موفقیت افتخار دیگری برای جامعه هنری ایران و به‌ویژه استان خراسان شمالی به شمار می‌رود.