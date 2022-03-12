به گزارش خبرنگار مهر، حمید زارع، عصر شنبه در جشن بزرگ درخت دوستی که به مناسبت آخرین روز هفته درختکاری در بوستان شهدا یزد برگزار شد، اظهار داشت: بنا به درخواست های مکرری که شهروندان و دانش آموزان از سازمان داشتند، طرح درخت دوستی تدوین و اجرا شد.

وی بیان کرد: آنچه که از آبا و اجدادمان به ما رسیده این درختان و فضای سبزی است که در نقاط مختلف کشور شاهد آن هستیم ولی متاسفانه در سالهای قبل از حجم آن به شدت کاسته شده و بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از باغات شهر یزد را از دست داده ایم.

مدیر آموزش شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با بیان اینکه واحد آموزش شهروندی سازمان به دنبال اجرای طرحی در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از محیط زیست بود، گفت: در نهایت به این طرح رسیدیم که پدربزرگها و مادربزرگها به همراه نوه هایشان اقدام به کاشت و غرس نهال کنند و توضیحاتی هم از سوی آنها به این کودکان ارائه شود.

زارع عنوان کرد: در این طرح مرامنامه ای طراحی شده که به دست کودکان تحویل داده شده و در آن مواردی در حوزه حفاظت از درختان و توجه به درختکاری بیان شده است.

وی گفت: همچنین شناسنامه ای برای هر یک از این درختان آماده شده که در آن نام پدربزرگ و مادربزرگ به عنوان غرس کننده درخت و نام نوه آنها به عنوان هدیه گیرنده درخت ذکر شده و این شناسنامه هم در اختیار کودکان قرار می گیرد که همین موضوع می تواند حساسیت لازم در میان آنها برای حفاظت از درختان را به وجود آورد.

مدیر آموزش شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد تصریح کرد: امروز توجه به درختکاری و حفاظت از محیط زیست نیازمند فرهنگ سازی جدی است و واحد آموزش شهروندی سازمان این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.