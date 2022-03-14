پرداخت ٤٥هزار وام بدون ضامن در بانک صادرات

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پرداخت وام بدون ضامن از ابتدای سال جاری تا ١٩ اسفندماه سال جاری به ٤٤ هزار و ٨٠٦ فقره، بالغ بر ١٤ هزار و ٢١٤ میلیارد ریال رسید. در این میان، بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری طی سه ماه پایانی سال جاری ٢٨ هزار فقره وام بدون ضامن به ارزش بالغ بر هشت هزار و ٤٧٤ میلیارد ریال از این بانک دریافت کرده‌اند.

شعب بانک صادرات ایران در استان تهران با اعطای ٣٠١٧ فقره وام بدون ضامن از ابتدای سال در بین استان‌های کشور پیشرو است و به ترتیب استان‌های کرمان، اصفهان، گیلان، فارس، خوزستان، یزد، البرز، خراسان‌رضوی و مازندران، ١٠ استان برتر در اعطای وام بدون ضامن بانک صادرات ایران به شمار می‌آیند.

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