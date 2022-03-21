تورم اسفند ماه ۳۴.۷ درصد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت مصرف کننده در اسفند ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد.

نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ١٤٠٠ به عدد ۳۴.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٤.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بدون تغییر در ٤٠.٧ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.١ واحد درصدی به ٣١.٤ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳۴.۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٥.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد.

نرخ تورم ماهانه اسفند ١٤٠٠ به ۱.۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٧ درصد و ١.١ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۱.۲ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.

نرخ تورم سالانه اسفند ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۰.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۹.۷ درصد و ٤٢.٨ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.١ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «پوشاک و کفش» (انواع پوشاک)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (لوازم آرایشی و خدمات آرایشی شخصی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اسفند ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۹.۲ درصد برای دهک نهم تا ٤٢.٨ درصد برای دهک اول است.