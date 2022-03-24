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۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۱۹

معاون راهداری آذربایجان‌شرقی:

راه ۳۵ روستای آذربایجان شرقی بر اثر بارش برف مسدود است

راه ۳۵ روستای آذربایجان شرقی بر اثر بارش برف مسدود است

تبریز- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: در حال حاضر ۳۵ روستای استان در محاصره برف و کولاک است و تلاش برای شکستن این محاصره به رغم سردی هوا ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رسول زاده روز پنج شنبه در گفت و گویی با اشاره به اینکه بارش سنگین برف طی روزهای گذشته در چهار شهرستان ورزقان، اهر، کلیبر و هوراند تعدادی از راه‌های اصلی و روستایی مسدود کرده بود، گفت: در سه روز گذشته راه ۴۵۰ روستای مسدود شده استان به علت بارش برف سنگین بازگشایی شد.

وی ادامه داد: اکنون راه‌های اصلی در این مناطق باز است اما همچنان کولاک، مه و گاه بارش برف حاکم است و پیش بینی می‌شود در صورت آرام شدن شرایط جوی راه‌های روستایی تا عصر امروز بازگشایی شوند.

بارش برف در آغازین روزهای بهار در نیمه شمالی آذربایجان شرقی، موجب بسته شدن راه‌های روستایی و بروز برخی مشکلات در شهرهای شمالی این استان شد.

کد مطلب 5452968

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