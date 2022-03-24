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۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۰۶

رئیس مرکز اورژانس تهران خبرداد؛

انجام ۸۷ ماموریت اورژانس در ۲۴ ساعت گذشته/اعلام ۹ مورد تصادف

انجام ۸۷ ماموریت اورژانس در ۲۴ ساعت گذشته/اعلام ۹ مورد تصادف

رئیس مرکز اورژانس تهران از انجام ۸۷ ماموریت اورژانس در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر یحیی صالح طبری، رئیس مرکز اورژانس تهران با اشاره به آمار طرح امداد نوروز ۱۴۰۱ گفت: از ساعت ۸ صبح تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ الی ۸ صبح تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴
۸۷ مأموریت اورژانس انجام شده است.

وی افزود: بر اساس آمارها تعداد تصادفات ۹ مورد گزارش شده که در این حوادث ۶۹ مددجو اعم از ۴۴ مرد و ۲۴ زن خدمات درمانی دریافت کردند.

طبری ادامه داد: از این تعداد ۱۵ مورد انتقال به مراکز درمانی و ۷۲ مورد اخذ امضا و درمان در محل داشتیم.

وی به آمار تجمیعی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ الی ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ اشاره و تصریح کرد: ۷۱۶ مورد مأموریت ۱۸۵ مورد تصادف داشتیم که در این حوادث به ۵۹۸ مددجو اعم از ۳۶۴ مرد و ۲۳۳ زن خدمات درمانی ارائه شده است.

طبری اظهار داشت: در این حوادث ۱۴۲ مورد انتقال به مراکز درمانی و ۴۷۰ مورد اخذ امضا و درمان در محل داشتیم. همچنین ۱۷ مورد فوتی نیز گزارش شده است.

کد مطلب 5453006

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