انجام ۸۷ ماموریت اورژانس در ۲۴ ساعت گذشته/اعلام ۹ مورد تصادف

به گزارش خبرگزاری مهر یحیی صالح طبری، رئیس مرکز اورژانس تهران با اشاره به آمار طرح امداد نوروز ۱۴۰۱ گفت: از ساعت ۸ صبح تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ الی ۸ صبح تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴

۸۷ مأموریت اورژانس انجام شده است.

وی افزود: بر اساس آمارها تعداد تصادفات ۹ مورد گزارش شده که در این حوادث ۶۹ مددجو اعم از ۴۴ مرد و ۲۴ زن خدمات درمانی دریافت کردند.

طبری ادامه داد: از این تعداد ۱۵ مورد انتقال به مراکز درمانی و ۷۲ مورد اخذ امضا و درمان در محل داشتیم.

وی به آمار تجمیعی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ الی ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ اشاره و تصریح کرد: ۷۱۶ مورد مأموریت ۱۸۵ مورد تصادف داشتیم که در این حوادث به ۵۹۸ مددجو اعم از ۳۶۴ مرد و ۲۳۳ زن خدمات درمانی ارائه شده است.

طبری اظهار داشت: در این حوادث ۱۴۲ مورد انتقال به مراکز درمانی و ۴۷۰ مورد اخذ امضا و درمان در محل داشتیم. همچنین ۱۷ مورد فوتی نیز گزارش شده است.