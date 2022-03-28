رهاسازی ۳۰ میلیون مترمکعب آب سد مهاباد به پیکره دریاچه ارومیه

رضا جهین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این رهاسازی با هدف تأمین بخشی از حق آبه و نیازهای زیست محیطی دریاچه ارومیه انجام می‌گیرد، افزود: جهت پیشگیری از بروز حوادث احتمالی به واسطه رهاسازی و تشدید جریان آب در مسیر رودخانه مهاباد، از عموم مردم منطقه درخواست می‌شود در زمان رهاسازی و پس از آن از نزدیک شدن به حریم و بستر رودخانه مهاباد اکیداً خودداری و موارد ایمنی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: همچنین به دلیل اهمیت رهاسازی آب به پیکره دریاچه ارومیه بهره‌برداران از برداشت سهم آب دریاچه در طول مسیر برای مصارف کشاورزی خودداری کنند که در این خصوص اطلاع‌رسانی‌های لازم در سطح میادین شهر و روستاها انجام گرفت.

جهین با اشاره به اینکه حجم آب سد مهاباد در مقایسه با مدت مشابه پارسال ١١ میلیون متر مکعب افزایش یافته است، ادامه داد: حجم آب مخزن سد مهاباد به ١٧٢.٦٣ میلیون متر مکعب رسیده که ١١ میلیون متر مکعب در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش دارد و تنها ۲۰ میلیون متر مکعب تا پر شدن کامل سد باقی مانده است.

مدیر امور آب شهرستان مهاباد گفت: ورودی آب به سد مهاباد، ٢٠.٣٩ متر مکعب بر ثانیه و خروجی ٠.٨ متر مکعب بر ثانیه است که البته میزان ورود آب در مدت زمان مشابه سال گذشته ٢٦.٤ متر مکعب بر ثانیه و خروجی ٢٠.٩٢ متر مکعب بود.

جهین اضافه کرد: هم اکنون حجم آب مخزن دریاچه سد مهاباد ١٧٢.٦٣ میلیون متر مکعب است که این مقدار در مدت مشابه سال قبل ۱۶۱.۷۵ میلیون مترمکعب بود.

مدیر امور آب شهرستان مهاباد گفت: برابر مصوبات شورای حفاظت آب استان امسال ١٠٥ میلیون متر مکعب برای کشاورزی، ٢٢ میلیون متر مکعب برای آشامیدنی و سه میلیون متر مکعب هم برای صنعت در نظر گرفته شده و همچنین ٣٠ میلیون مترمکعب نیز برای محیط زیست و حق آبه تالاب‌ها اختصاص داده شده است.

سد مهاباد دارای ۱۹۷ میلیون متر مکعب ظرفیت اسمی و ۱۷۲ میلیون متر مکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تأمین آب آشامیدنی شهر، بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می‌دهد.