سیدمحمد موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از حقوق عامه و حفاظت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق عامه است و دستگاه قضایی استان با همکاری دستگاه‌های متولی، روند پایش و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.

وی افزود: در همین راستا و با پایش مستمر گروه‌های گشت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و همچنین صدور دستورات قضایی لازم در حوزه دادستانی اصفهان، از ابتدای سال گذشته تاکنون یک هزار و ۲۶۰ مورد ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز در مناطق مختلف استان تخریب و اراضی کشاورزی به وضعیت سابق اعاده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان ادامه داد: این اقدامات در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شده و هدف اصلی آن جلوگیری از تغییر تدریجی کاربری اراضی کشاورزی و پیشگیری از تبدیل این اراضی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز است.

مقابله با سودجویان در بازار زمین‌های کشاورزی

موسویان با بیان اینکه سیاست کلان دستگاه قضایی استان بر حفظ اراضی زراعی و باغی و پیشگیری از وقوع جرم متمرکز است، گفت: متأسفانه افزایش بی‌رویه قیمت زمین و برخی مشکلات موجود موجب شده است عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب با خرید اراضی کشاورزی از مالکان، در فرآیندی غیرقانونی نسبت به تغییر کاربری، تفکیک و سپس فروش این زمین‌ها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: این فرآیند علاوه بر آسیب به ظرفیت‌های کشاورزی، موجب گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ایجاد مشکلات مختلف در حوزه‌های زیست‌محیطی، خدماتی و اجتماعی می‌شود؛ از این رو باید با عوامل و افرادی که از این شرایط برای کسب سود نامشروع استفاده می‌کنند، برخورد جدی صورت گیرد.

دادستان اصفهان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان اجازه نخواهد داد اراضی کشاورزی به‌صورت تدریجی و با اقدامات غیرقانونی از چرخه تولید خارج شوند و موضوع مقابله با زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

تفکیک و فنس‌کشی هم مصداق تغییر کاربری است

موسویان با اشاره به مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی گفت: تغییر کاربری تنها به احداث ساختمان محدود نمی‌شود، بلکه تفکیک، تصرف، فنس‌کشی، دیوارکشی و احداث بنا نیز در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند از مصادیق اقدامات غیرمجاز در اراضی کشاورزی باشد.

وی تأکید کرد: هرگونه اقدام برای تبدیل اراضی کشاورزی به سوله، کارگاه، ویلا و سایر کاربری‌های غیرکشاورزی بدون طی فرآیند قانونی و دریافت مجوزهای لازم ممنوع است و با چنین اقداماتی بدون کوچک‌ترین مسامحه برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در اجرای طرح‌های مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز گفت: در این زمینه از همکاری و همراهی جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، اداره برق و سایر دستگاه‌های مرتبط قدردانی می‌کنیم؛ چراکه برخورد مؤثر با این پدیده نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

برخورد قضایی در تمام مراحل ساخت‌وساز غیرمجاز

موسویان با تأکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی استان در این حوزه پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: تلاش ما این است که با پایش مستمر و شناسایی اقدامات غیرمجاز، اجازه ندهیم ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی به مراحل پیشرفته برسد؛ با این حال، در هر مرحله‌ای که گزارشی از تغییر کاربری یا ساخت‌وساز غیرمجاز به دستگاه قضایی واصل شود، اقدامات قانونی و قضایی لازم انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: برخورد با این تخلفات صرفاً به تخریب بناهای احداث‌شده محدود نیست و مقابله با عوامل اصلی و افرادی که با خرید و تفکیک اراضی کشاورزی، زمینه سوداگری و تغییر کاربری را فراهم می‌کنند نیز در دستور کار قرار دارد.

دادستان اصفهان در پایان تأکید کرد: روند برخورد با متخلفان، سودجویان و زمین‌خواران با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و صدور دستورات قضایی لازم، با جدیت و قاطعیت ادامه خواهد داشت و صیانت از اراضی کشاورزی به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه، با هیچ‌گونه اغماضی همراه نخواهد بود.