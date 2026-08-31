کاهش سرقت و افزایش کشفیات سلاح غیرمجاز در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ ملکی عصر دوشنبه در دیدار با آیتالله لطفالله دژکام، نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه انتظامی استان در حوزههای امنیتی، انتظامی، فرهنگی و عقیدتی طی ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ گفت: رویکرد مجموعه انتظامی استان، پاسخگویی به مطالبات مردم و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات انتظامی است.
سردار ملکی افزود: با وجود شرایط جنگی، با راهاندازی کلانتری سیار داخل خودرو توانستیم گام مؤثری در تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات انتظامی برداریم.
وی با اشاره به وضعیت جرائم و اقدامات انجامشده برای ارتقای امنیت استان گفت: در حوزه سرقت، خوشبختانه شاهد روند کاهشی قابلتوجهی هستیم.
افزایش کشفیات سلاح غیرمجاز
فرمانده انتظامی فارس همچنین از افزایش چشمگیر کشفیات سلاح غیرمجاز در استان خبر داد و بیان کرد: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای مقابله با جرائم و برهمزنندگان امنیت جامعه با جدیت دنبال میشود.
وی ادامه داد: در همین راستا، با اقدامات اطلاعاتی انجامشده، یک باند بزرگ توزیع مشروبات الکلی نیز منهدم شد.
امنیت و فرهنگ در کنار یکدیگر
سردار ملکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و عقیدتی فرماندهی انتظامی استان، از برپایی موکبهای خدمترسانی در مناسبتهای مختلف خبر داد و بر استمرار فعالیتهای فرهنگی در کنار مأموریتهای انتظامی تأکید کرد.
در ادامه، حجتالاسلام محمدی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان فارس، با تأکید بر توجه ویژه به خانواده معظم شهدا اظهار کرد: به همت فرمانده انتظامی استان و با پیگیری مستمر، اقدامات ارزندهای در رسیدگی به امور معیشتی و معنوی خانوادههای شهدا انجام شده است.
خدمات انتظامی شایسته تحسین است
آیتالله لطفالله دژکام، نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز نیز در پایان این دیدار با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی سردار ملکی و کارکنان انتظامی استان گفت: خدمات بیوقفه نیروهای انتظامی در تأمین امنیت و آرامش جامعه شایسته تحسین است.
وی با آرزوی قوت و توفیق برای کارکنان انتظامی، بر تداوم تعامل سازنده میان مجموعه انتظامی و نهادهای فرهنگی و مذهبی استان تأکید کرد.
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