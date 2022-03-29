۹۳ هزار گردشگر از جاذبه های تاریخی و گردشگری مهاباد دیدن کردند

ناصر صدفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای طرح نوروزی تاکنون ۹۳ هزار و ۵۴۴ نفر از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان مهاباد دیدن کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این مدت ۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر از غار سهولان، دو هزار و ۲۶۵ نفر از سایت پرنده نگری تالاب کانی برازان و ۴۷۸ نفر از موزه‌های شهرستان مهاباد دیدن کرده‌اند.

صدفی تصریح کرد: در هشت روز اول امسال سه هزار و ۴۵۴ نفر روز نیز در مراکز اقامتی و مهمان پذیرهای این شهرستان دست کم یک روز اقامت داشته‌اند.

وی افزود: در دو سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا آمار گردشگران این شهرستان همچون سایر شهرهای کشور روند بسیار نزولی داشت و بسیاری از مراکز تاریخی و تفریحی شهرستان تعطیل بود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهاباد اضافه کرد: با وجود تعطیلی دو ساله و خودداری برخی گردشگران از سفر، آمار گردشگران در این شهرستان بسیار افزایش یافته و امیدواریم بیشترین میزان گردشگر را در شهرستان مهاباد داشته باشیم.

صدفی گفت: همچنین در هشت روز گذشته یک هزار و ۹۷۵ نفر در مراکز اقامتی مهاباد از جمله هتل، هتل‌آپارتمان، مهمان‌پذیر و واحدهای بوم‌گردی اقامت داشته‌اند.