۲ شهید در یورش نظامیان صهیونیست به جنین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی از شهادت دو جوان فلسطینی به نامهای سند ابوعطیه و یزید السعدی در جریان یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین در کرانه باختری خبر دادند.

بر اساس این گزارش، درگیری های شدیدی صبح امروز پنجشنبه میان جوانان فلسطینی و نظامیان رژیم صهیونیستی درگرفته است.

منابع فلسطینی به شنیده شدن صدای تیراندازی شدید در اردوگاه جنین و برخاستن ستونی از دود اشاره کردند.

این منابع به زخمی شدن شماری از فلسطینی ها هم بر اثر این یورش اشاره کردند.

از سوی دیگر شذا حنایشه خبرنگار فلسطینی به المیادین اعلام کرد: یکی از شهیدان جنین ۱۷ ساله و دیگری ۲۳ ساله است.

وی افزود: جوانان فلسطینی خودروهای نظامیان رژیم صهیونیستی که در حال فرار از جنین بودند را تعقیب کردند و در معرض تیراندازی شدید قرار گرفتند.

منابع بیمارستانی به زخمی شدن ۱۵فلسطینی اشاره کردند که حال سه تن از آنها وخیم گزارش شده است.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که یک نوجوان ۱۷ ساله و یک جوان ۲۳ ساله امروز پنجشنبه به دست نظامیان رژیم صهیونیستی در اردوگاه جنین واقع در شمال کرانه باختری، به شهادت رسیدند.

این وزارتخانه با بیان اینکه در پی حمله اشغالگران به اردوگاه جنین، شماری هم مجروح شدند، افزود که شلیک گاز اشک‌آور به سمت بیمارستان جنین و اورژانس این بیمارستان، خدمات‌رسانی را با مشکل روبرو کرد.

زخمی شدن نظامی صهیونیست

فلسطین الیوم از زخمی شدن یک نظامی صهیونیست هم خبر داد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به زخمی شدن یک نظامی رژیم صهیونیستی اذعان کرد.

خبرنگار المیادین هم گزارش داد: نظامیان رژیم صهیونیستی منزلی را اردوگاه جنین محاصره کرده و فلسطینی ها به مقابله با آنها پرداخته اند.

عملیات شهادت طلبانه در بیت لحم

همزمان منابع فلسطینی از عملیات ضد صهیونیستی جدید در جنوب بیت لحم در کرانه باختری خبر دادند و اعلام کردند که بر اثر آن ۴ صهیونیست زخمی شده اند. جراحت یکی از صهیونیستها شدید است.

این منابع از شهادت عامل این اقدام شهادت طلبانه خبر دادند.

آماده باش سرایا القدس به دنبال حمله صهیونیستها به جنین

زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین به دنبال یورش امروز نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین در کرانه باختری، به نیروهای گردان‌های قدس شاخه نظامی این جنبش دستور آماده باش داد.

همزمان ابوحمزه سخنگوی سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز پنجشنبه از آماده باش کامل رزمندگان گردان‌های قدس طبق دستور زیاد النخاله خبر داد.

جنبش فتح: حمله به جنین برای جبران شکست رخ داد

عطا ابو رمیله از مسئولان جنبش فتح فلسطین به المیادین گفت: آنچه در جنین رخ داد تلاشی برای انتقام پس از عملیات دلاورانه در بنی براک بود. نظامیان رژیم صهیونیستی از اردوگاه جنین به شکل ذلت بار در نتیجه مقاومت اهالی فرار کردند.

وی افزود: ما یکپارچه در میدان هستیم و همه در نبرد برای سرزمین فلسطین می جنگند. روحیه مردم فلسطین عالی است و اشغالگران نمی توانند گزندی به مقاومت و اراده ملت ما وارد کنند.

جهاد اسلامی: اشغالگران به دنبال بهبود وجهه خود هستند

همزمان شیخ خضر عدنان از رهبران جهاد اسلامی فلسطین هم به المیادین گفت: اشغالگران به دنبال بهبود وجهه خود با این یورش دیوانه وار به جنین هستند.

وی خواستار اقدام یکپارچه علیه صهیونیستها شد و افزود: وحدت برای مقابله با اشغالگران ضروری است وگرنه به دنبال کاری از پیش نمی بریم.

حماس: صهیونیستها در حمایت از خود عاجزند

حسام بدران عضو دفتر سیاسی حماس گفت: عملیات شهادت طلبانه به همه ثابت کرد که اشغالگران با وجود در اختیار داشتن امکانات فراوان، از حمایت خود عاجز و ناتوان هستند.

یورش نظامیان صهیونیست به الخلیل

منابع فلسطینی از یورش نظامیان صهیونیست به الخلیل هم خبر دادند و اعلام کردند که در جریان درگیری میان اشغالگران و فلسطینی ها در باب الزاویه و خیابان الشلاله در الخلیل شماری از فلسطینی ها زخمی شدند.

منابع محلی گفتند که نظامیان رژیم صهیونیستی با گاز اشک آور و بمبهای صوتی به سوی فلسطینی ها حمله ور شدند.