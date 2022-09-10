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۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۴۴

ژنرال صهیونیست خطاب به نظامیان: فلسطینی ها را بکشید و لذت ببرید!

ژنرال صهیونیست خطاب به نظامیان: فلسطینی ها را بکشید و لذت ببرید!

ژنرال ابینوعم امونه در جمع نظامیان صهیونیست بر کشتار مردم بی دفاع فلسطین تاکید کرد و گفت: فلسطینی را بکشید و لذت ببرید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، ژنرال «ابینوعم امونه» خطاب به نظامیان تخت امر خود پیش از خروج آنها برای حمله به مردم فلسطین گفت: فلسطینی هایی که در حال فرار هستند را بکشید.

ژنرال صهیونیستی در سخنرانی اخیر در جمع نظامیان این رژیم افزود: خوب می دانید که شما نیروهای جنگی هستید، پس فلسطینی ها را در حالی که در حال فرار هستند، بکشید و لذت ببرید و برای شما آرزوی موفقیت دارم.

ژنرال صهیونیست در حین سخنرانی خود مورد تشویق نظامیان صهیونیست قرار گرفت، تا این گونه سخنان وی را درباره قتل عام فلسطینی ها تایید کنند.

گفتنی است نژاد پرستی صهیونیست‌ها و جنایاتشان علیه مردم فلسطین چنان عیان شده که حتی محافل بین المللی نیز اخیرا به انتقاد صریح و آشکار از این رژیم پرداخته اند. سازمان عفو بین‌الملل ابتدای سال ۲۰۲۲ در گزارشی ۲۸۰ صفحه‌ای با عنوان «رژیم آپارتاید اسرائیل: تبعیض نژادی علیه فلسطینیان و جنایت علیه بشریت» صراحتاً رژیم صهیونیستی را یک رژیم آپارتاید نامید.

کد مطلب 5586109

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سازمان بی ملل لعنتی کجاست که رژیم منهوس صهیونیستی در ملا عام اظهار می کند که فلسطینیان را بکشید و لذت ببرید .....انسانیت اعضا کجاست خودشان خانواده ندارند

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