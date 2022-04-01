  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۲۷

کولیوند از توجه ویژه رئیس جمهوری به هلال احمر قدردانی کرد

کولیوند از توجه ویژه رئیس جمهوری به هلال احمر قدردانی کرد

پیرحسین کولیوند در پیامی از توجه ویژه رئیس جمهوری به هلال احمر، امدادگران این جمعیت و حضور در میان آن‌ها قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ در متن پیام رئیس جمعیت هلال احمر آمده است:

حضور پرمهر و محبت حضرتعالی در هجدهمین سفر استانی دولت مردمی و انقلابی به خراسان رضوی میان امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که با روحیه ای انقلابی و جهادی، بی منت به صورت شبانه روزی زندگی خود را وقف خدمت به مردم شریف ایران اسلامی کرده اند، عزم آن عزیزان را در ایفای وظایفشان جزم‌تر و فضایی امید بخش و انگیزه‌ای مضاعف ایجاد کرد تا گام‌هایشان را در صف اول خدمت به هموطنان استوارتر بردارند.

بی‌تردید هرگونه ارتقای کمی و کیفی خدمات در عرصه امداد و نجات، مرهون حمایت‌های دلسوزانه حضرتعالی از جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و نگاه ویژه به آسایش هموطنان در زمان حوادث و بلایا و دغدغه همیشگی تأمین موجودی انبارهای این جمعیت از اقلام امدادی خواهد بود.

ضمن تقدیر از دستور ویژه حضرتعالی جهت حل مشکلات کاری و معیشتی امدادگران و نجاتگران عزیز، امید است با استعانت از درگاه احدیت، ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و مدنظر قرار دادن فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، در اجرای مسئولیت‌های محوله و وظایف تعیین شده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جهت جلب رضایت قلبی هموطنان عزیزمان، در دولت مردمی و خدمتگزار، سربلند باشیم.

کد مطلب 5457058
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه