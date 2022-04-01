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۱۲ فروردین ۱۴۰۱، ۱۴:۳۸

معاون وزیر صمت اعلام کرد؛

تصویب بسته رفع موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت

تصویب بسته رفع موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت

معاون وزیر صمت از تصویب بسته پیشنهادی ۲۷ ماده‌ای وزارت صمت برای رفع مهمترین موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی نیازی اظهار کرد: بسته پیشنهادی ۲۷ ماده‌ای وزارت صمت برای رفع مهمترین موانع تولید به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت گفت: در این بسته مهمترین موانع تولید در حوزه بانک، بیمه، مالیات، زیرساخت‌ها و تسهیل و بهبود فضای کسب و کار به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید و برای سیر مراحل نهایی تصویب به هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی سران قوا ارجاع شد؛ همچنین بخشی از مواد مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این بسته برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.

کد مطلب 5457172

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