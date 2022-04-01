تصویب بسته رفع موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی نیازی اظهار کرد: بسته پیشنهادی ۲۷ ماده‌ای وزارت صمت برای رفع مهمترین موانع تولید به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید.

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت گفت: در این بسته مهمترین موانع تولید در حوزه بانک، بیمه، مالیات، زیرساخت‌ها و تسهیل و بهبود فضای کسب و کار به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید و برای سیر مراحل نهایی تصویب به هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی سران قوا ارجاع شد؛ همچنین بخشی از مواد مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این بسته برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.