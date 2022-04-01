ملت در روز جمهوری اسلامی راه رشد را به روی کشور باز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر جمعه در سخنرانی پیش از آغاز نماز جمعه گرگان با تبریک ایام عید و فرارسیدن نوروز اظهار کرد: عید یعنی حرکت به سوی شرایط مطلوب و تلاش برای عبور از وضعیتی که در شان ما نیست.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما اعیاد مختلفی داریم، عید سیاسی که روز ۱۲ فروردین است، عید قربان که با الگو گرفتن از حضرت ابراهیم عید بندگی را تمرین می‌کنیم و روز عید غدیر که پیوند امامت و نبوت را تجربه می‌کنیم.

منتظری افزود: روز جمهوری اسلامی عید سیاسی فرهنگی و اجتماعی ما است و ملت ما در این روز با ابراز تنفر از رژیم پهلوی، جمهوری اسلامی را انتخاب و راه رشد را به روی کشور باز کرد.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی نهال پاکی بود که با رهبری امام رشد کرد و امروز بعد سال‌ها به درخت تنومندی تبدیل شده که نه تنها ایران بلکه تمام کشورهای عدالت خواه جهان سود می‌برند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمنان نظام در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب، تیرهای سمی ترور، تحریم و جنگ هشت ساله را به سمت ما نشانه گرفتند تا مانع رشد کشور ما شوند، اما کشور ما کشور الهی است که به فضل خدا زمینه ساز ظهور خواهد شد.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی مانند آب زلالی است که با رهبری امام راه خود را به سلامت طی خواهد کرد.