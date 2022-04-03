«صحیفه دفاع» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «صحیفه دفاع» به تازگی توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر و وارد بازار نشر شده است.

در کتاب صحیفه دفاع، سخنان حضرت امام در دفاع مقدس از ابتدای شروع جنگ به‌صورت روزبه‌روز از ۳۱ شهریور تا ۲۸ فروردین سال ۱۳۶۸ از کتاب صحیفه نور امام استخراج شده و به هر مطلبی که حضرت امام در مورد جنگ ایران و عراق بیان کرده‌اند، پرداخته شده است.

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، در بیست سال گذشته آثار گرانسنگ و مهمی را در موضوعات گوناگون جنگ تحمیلی مورد پژوهش قرار داده و منتشر کرده است؛ اما جای امام و دفاع مقدس یعنی مهم‌ترین موضوع جای مانده بود.

کتاب حاضر مشتمل بر ۹ فصل در خصوص بیانات حضرت امام خمینی (ره)، پیام‌ها و احکام ایشان در دوران دفاع مقدس است. فصل اول مربوط به بیانات حضرت امام (ره) از ۲۸ فروردین سال ۵۹ تا ۱ بهمن ۵۹؛ فصل دوم مربوط به بیانات حضرت امام (ره) از ۴ بهمن سال ۵۹ تا ۶ تیر سال ۶۰، فصل سوم مربوط به بیانات حضرت امام (ره) از ۱۰ تیر سال ۶۰ تا ۱۵ دی سال ۶۰؛ فصل چهارم مربوط به بیانات حضرت امام (ره) از ۱۴ بهمن سال ۶۰ تا ۹ شهریور سال ۶۱؛ فصل پنجم مربوط به بیانات حضرت امام (ره) از ۷ مهر سال ۶۱ تا ۸ تیر سال ۶۲؛ فصل ششم مربوط به بیانات حضرت امام (ره) از ۱۱ مرداد سال ۶۲ تا ۱۱ تیر سال ۶۳؛ فصل هفتم مربوط به بیانات حضرت امام (ره) از ۱۸ مرداد سال ۶۳ تا ۳ اسفند سال ۶۴؛ فصل هشتم مربوط به بیانات حضرت امام (ره) از ۱۱ اسفند سال ۶۴ تا ۲۷ اسفندماه سال ۶۶ و فصل نهم مربوط به بیانات حضرت امام (ره) از ۱ فروردین سال ۶۷ تا ۲۸ فروردین سال ۶۸ می‌شود.

در بخشی از کتاب آمده است:

در طول دوران دفاع مقدس، امام خمینی توانست با تلفیق آموزه‌های وحیانی، الگوهای تجربه شده تاریخ اسلام، کربلا و عاشورا و نیز با توجه به تحقیر تاریخی ملت ایران در دوران تاریخ معاصر و سلطه قدرت‌های بزرگ بر جهان اسلام، گفتمان هویتی اسلام انقلابی را در عرصه‌های نبرد و در مقابل نظام سلطه جهانی به معرض نمایش بگذارد و با جوانان و آحاد مردم ایران از ارزش‌ها و تمامیت ارضی کشور دفاع نماید.

این دفاع که با سختی‌ها و مرارت‌های ملی کم نظیر همراه بود، موجب شد که ایران با اتکا بر توانایی‌های بومی و تجربه بشری و نیز با دلاوری و شهادت طلبی فرزندان خود، حیات جدیدی را آغاز نموده و تولد ایران جدید را نوید دهد.