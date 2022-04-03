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۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۴:۴۲

برای حضور در قهرمانی آسیا؛

اردوی تیم ملی کشتی آزاد امروز به پایان می‌رسد

اردوی تیم ملی کشتی آزاد امروز به پایان می‌رسد

تمرینات تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا در مغولستان به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تیم ملی کشتی فرنگی دومین اردوی خود برای حضور رقابت‌های قهرمانی آسیا را طی روزهای ۲ تا ۱۳ فروردین ماه در محل خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده برگزار کرد، آزادکاران نیز عصر امروز پس از تمرین کشتی به دومین مرحله از تمرینات خود برای حضور در مسابقات آسیایی مغولستان پایان می‌دهند.

آزادکاران که روز گذشته نیز تمرینات کشتی را در دستور کار داشتند، صبح امروز نیز تمرین کشتی در خاک و سرپا را انجام دادند و عصر نیز تمرین کشتی را در دستور کار خود دارند.

فرنگی‌کاران سومین و آخرین مرحله از تمرینات برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را از روز ۱۷ فروردین ماه تا زمان اعزام به این مسابقات برگزار می‌کنند و آزادکاران نیز پس از چند روز استراحت از روز ۱۸ فروردین ماه سومین و آخرین مرحله از تمرینات خود برای حضور در مغولستان را برگزار خواهند کرد.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا روزهای ۳۰، ۳۱ فروردین ماه و مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا روزهای ۳ و ۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در شهر اولان باتور کشور مغولستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5458233

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