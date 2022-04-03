آشپزخانه اطعام نیازمندان کردستانی در ۱۰ شهرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طوسی روز یکشنبه در مراسم افتتاح آشپزخانه اطعام نیازمندان در محل اردوگاه علی ابن ابی طالب (ع) سنندج اظهار کرد: این آشپزخانه هم زمان با نخستین روز از ماه مبارک رمضان آغاز به کار کرده و تا پایان ماه رمضان تهیه و پخت غذای نیازمندان در این محل انجام می‌شود.

وی افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده از طریق این آشپزخانه روزانه ۱۵۰۰ پرس غذای گرم پخت و در بین خانواده‌های تحت حمایت سنندجی توزیع خواهد شد.

طوسی تصریح کرد: هم زمان در سایر شهرستانهای استان نیز این آشپزخانه دایر شده و در جمع روزانه ۶ هزار پرس غذای گرم از طریق این آشپزخانه‌ها تهیه و در بین مددجویان سطح استان توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه ریزی شده است تا پایان ماه مبارک رمضان ۱۸۰ هزار پرس غذای گرم و ۳۰ هزار سبد کالا در بین مددجویان توزیع شود.

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان ترویج سنت حسنه انفاق و نیکوکاری و فراهم کردن زمینه شرکت حداکثری مردم و همچنین هدفمند کردن انفاقات و نذورات مردمی را از دیگر اهداف ایجاد این آشپزخانه عنوان کرد.

وی افزود: ماه رمضان سال گذشته ۱۲۳ هزار پرس غذای گرم و ۲۳ هزار سبد کالا در بین نیازمندان کردستانی توزیع شد.