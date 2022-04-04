افزایش کرایه تاکسی پیش از ابلاغ نرخ جدید ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سرلک با بیان اینکه افزایش نرخ کرایه تاکسی پیش از نصب برچسب نرخ‌ها غیر قانونی است، گفت: هرساله معضل افزایش قیمت توسط رانندگان تاکسی مطرح است اما از آنجا که بر اساس بخشنامه‌ها، مشاهده هرگونه افزایش قیمت تا پیش از ابلاغ نرخ‌های جدید تخلف محسوب می‌شود، برای پیشگیری، از سه طریق تردد گشت‌های خودرویی، پیام‌های ثبت شده توسط شهروندان در سامانه ۱۸۸۸ و همچنین اجرای طرح جدید کنترل‌های نامحسوس میدانی، نظارت خود را اعمال کرده‌ایم.

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران زمان رسمی ابلاغ افزایش نرخ کرایه تاکسی را ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: مردم بهترین ناظران عملکرد رانندگان هستند و از آنجا که نظارت کامل و صد در صدی عملکرد تمامی راننده‌ها در عمل امکانپذیر نیست انتظار می‌رود مسافران نسبت به تخلفاتی که ممکن است از سوی برخی رانندگان تاکسی رخ دهد بی‌تفاوت نباشند در صورت مشاهده هرگونه تخلف با سامانه ۱۸۸۸ تماس بگیرند.

وی به تداوم شرایط کرونایی در شهر و لزوم سوار کردن ۳ نفر مسافر در هر تاکسی و ۷ مسافر در هر ون تاکید کرد و گفت: اگر مسافران در ایام کرونایی مشاهده کردند، راننده تاکسی قصد سوار کردن بیش از ۳ مسافر را دارد، این تخلف را به سازمان اطلاع دهند.

سرلک در ادامه از منویات مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در سال ۱۴۰۱ سخن به میان آورد و گفت: هوشمندسازی، نظارت و کنترل سیستمی بر عملکرد تاکسیرانان، پرداخت الکترونیکی کرایه‌ها و همچنین بازنگری مجدد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از جمله مواردی است که در سال جاری در دستور کار سازمان تاکسیرانی قرار دارد. ضمن اینکه با توجه به احداث بزرگراه‌ها و خیابان‌های جدید به تهران در شهر تهران و به تبع آن افزایش حجم مسافر و تاکسی نسبت به گذشته، برای نیل به افزایش کیفیت ارائه خدمات به شهروندان، می‌بایست تغییراتی در این زمینه در شهر تهران مد نظر قرار گیرد.