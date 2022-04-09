کودکی سوار براسب آرزوها/کودکان مبتلا به سرطان به آرزوی خود رسیدند

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - کوثر کریمی: زنجیره انسانی تشکیل شده و مردم برای تحقق آرزوی کودکان مبتلا به سرطان در باشگاه اسب‌سواری نیرو در اهواز حضور پیدا کردند.

سجاد هفت ساله و حسین ۱۴ ساله در میان تشویق مردم و دست در دست خاله قاصدک آرزوها، وارد میدان اسب‌سواری شدند؛ همه حاضران بادکنک‌های آبی رنگ و عروسک کاغذی پایه‌دار اسب را در دست گرفته‌اند.

البته سجاد از حضور در میدان اسب‌سواری به شدت ذوق زده و برای انتقال شادی بی حد خود شروع به اجرای یزله عربی کرد.

قاصدک آرزوها نیز که وظیفه گرفتن آرزوهای کودکان از آنها را برعهده دارد تا بعداً مثل غول چراغ جادو نسبت به برآورده شدن این آرزوها اقدام کند نیز خود مبتلا به سرطان و فردا تولد ۱۵ سالگی‌اش است؛ هستی که نقش خاله قاصدک را ایفا می‌کند، نوجوان قهرمان در رشته ورزشی ژیمناستیک نیز هست.

دکور زیبایی در پیست سوارکاری که برای این کودکان حکم میدان مسابقات اسب‌سواری را داشت، تدارک دیده شده و زین اسب، کلاه سوارکار، بادکنک و خوراک دام برای اسب در آن به چشم می‌خورد.

فعالیت مؤسسه پنجمین فصل قشنگ برای برآورده شدن آرزوی کودکان مبتلا به سرطان به ایستگاه ۵۲۰ رسیده و روز جمعه دو آرزوی کودکان مبتلا به سرطان (یکی امیر مختار هفت ساله برای داشتن هواپیمای اسباب‌بازی و دیگری سجاد هفت ساله برای سوارکاری) برآورده شد.

تحقق آرزو در روز تولد

سجاد هفت ساله که ساکن یکی از روستاهای شوش است، درست در روز تولدش شاهد برآورده شدن آرزویش یعنی سوارکاری بود؛ با هماهنگی هیأت سوارکاری خوزستان گروه اسب‌سواری باشگاه نیرو همراه با اسب‌های مسابقه‌ای برای تحقق این آرزو حضور پیدا کردند.

حسین ۱۴ ساله دیگر کودک مبتلا به سرطان نیز که قبلاً آرزویش برآورده شده بود، به خاطر علاقه داشتن به سوارکاری امروز سجاد را همراهی کرد.

کیک تولد سجاد به شکل مسابقات چوگان (یکی از مسابقات اسب‌سواری اصیل و سنتی) تهیه و به خاطر علاقه‌مندی کودکان به کیک تولد آن را به هر دو کودک حاضر در این مراسم تحقق آرزو اهدا کردند.

مدیر مؤسسه پنجمین فصل قشنگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در ادامه برنامه‌های خود برای تحقق آرزوی کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان در اهواز امروز دو آرزوی دیگر را برآورده کردیم.

هدی رشیدی با اشاره به اینکه تحقق آرزوهای این کودکان در پیکر شهرهای استان هم برگزار شده است، ادامه می‌دهد: البته آرزوی برخی کودکان نیز سفر به مشهد مقدس بوده که با همراهی خیران بی‌نام آنها را همراه با پدر یا مادر از طریق سفر هوایی به مشهد اعزام کردیم؛ البته دفتر آستان قدس رضوی نیز در این زمینه همکاری و خادمان حرم امام رضا (ع) طی برگزاری مراسمی زیبا به استقبال آنها آمدند.

عمر برخی کوتاه بود

وی با اشاره به اینکه متأسفانه عمر زندگی برخی کودکان کوتاه بوده است، یادآور می‌شود: طی حدود هشت سال اخیر تمام تلاش خودم را به کار گرفته‌ام تا در کمترین زمان ممکن و قبل از مرگ این کودکان نسبت به برآورده شدن آرزوهای آنها اقدام کنم.

مدیر مؤسسه پنجمین فصل قشنگ از تحقق آرزوی بعدی (فوتبالیست شدن) برای کودک مبتلا به سرطان در آبادان خبر داده و می‌گوید: فرمانده پلیس، آتش‌نشان، پرنسس و فوتبالیست شدن از جمله آرزوهای قشنگ کودکان ما بوده که با همکاری نیروی انتظامی، آتش‌نشانی و دیگر خیران بی‌نام تاکنون موفق به تحقق آنها شده‌ایم.