تمامی ارکان نظام باید مشکلات زیرساختی حوزه فرهنگ را رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام صبح شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان فارس بیان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان باید با همکاری با حوزه هنری انقلاب اسلامی زمینه توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری اجتماعی اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: شهرداری شیراز باید به تعهدات خود در قبال فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی عمل کند ولی می‌توان از سرفصل‌های بودجه‌های فرهنگی در دستگاه‌های اجرایی در سایر زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی اقدام کرد.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: مدیریت فرهنگی در جمهوری اسلامی را پیشتر مورد بررسی قرار داده ام و این مهم پس از بیان مقام معظم رهبری مبنی بر فعالیت اعضای خبرگان صورت گرفته است لازم به ذکر است که مدیریت فرهنگی در کشور به سه قسمت تقسیم می‌شود.

وی افزود: در سال ١٣٩٠ نقشه مدیریت فرهنگی داشته تا بتوانیم مدیریت راهبری در این حوزه داشته باشیم اما طی ١٠ سال گذشته سازوکار لازم برای اجرایی کردن این اسناد را نداشته ایم این درحالی است که رویکرد دولت قبل کاملاً در مخالفت با این اسناد بوده است.

آیت الله دژکام تاکید کرد: وقتی رهبری ١٠ سال قبل سند راهبردی برای فرهنگ ترسیم کرده اند باید تمامی ارکان نظام سازوکارهای لازم برای اجرایی کردن اسناد را فراهم کند البته برنامه ریزی ها باید به گونه‌ای باشد که اگر در طول اجرای برنامه‌ها دچار مشکلات شدیم باید بتوان تصمیم گیری لازم به صورت فعالانه صورت گرفته تا دچار عقب گرد نشویم.

به گفته نماینده ولی فقیه در استان فارس باید در حوزه فرهنگی به جایگاهی دست یابیم که همچون قدرت نظامی نظام جمهوری اسلامی با جهان صحبت کرد.

امام جمعه شیراز متذکر شد: زمانی که در خصوص امنیت اخلاقی در جامعه صحبت می‌کنیم با نگاهی ژرف داشته تا بتوان زمینه فعالیت‌های اثرگذار را در جامعه فراهم کرد این در حالی است که نمی‌توان با نگاهی سطحی به دنبال حل اساسی مشکلات بود.

آیت الله دژکام عنوان کرد: باید وحدت رویه نیز در حوزه مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد تا امکان هم افزایی میان دستگاه‌های مختلف برای حل مشکلات وجود داشته باشد.

به گفته وی مهم‌ترین اصلی که در استان فارس باید اجرایی شود تحقق شعار سال و پیاده سازی فرهنگ ایرانی و اسلامی است.