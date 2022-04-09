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۲۰ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۳۱

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی «آیات روشن» در گلستان

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی «آیات روشن» در گلستان

نمایشگاه خوشنویسی «آیات روشن» از ۲۶ فروردین تا ۸ اردیبهشت در نگارخانه گلستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۸، نمایشگاه گروهی خوشنویسی «آیات روشن» با حضور جمعی از استادان فوق ممتاز هنر خوشنویسی با موضوع آیات قرآنی، فرمایشات، احادیث و روایات در مورد حضرت علی (ع) برگزار می‌شود.

لیلا امیری، مهدی اسماعیلی، محمد ارزگانی، مرتضی آتش پنجه، حسین احسنت، نوشین امام جمعه، مهدی برقی، شکرالله برومند، پیام بهی، هوشنگ تواضعی، بهروز خشکرودیان، کاظم خراسانی، سعید زلفعلی، رحیم سلوتی، عزیز الله گلکارزاده، خسرو شیرچی، افسانه طالبی پور مهربانی، عادل عیدیان؛ خدیجه فلاحی، فضل الله فیضی، مهرناز قربانپور، خسرو قربانی،، کوروش مظفر بیگی، محمدرضا ملیجی، رؤیا نیک اجداد و ملیحه وفادار، هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند.

علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ساعت ۱۰ تا ۱۷ به نشانی، نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، فرهنگسرای گلستان مراجعه کنند.

کد مطلب 5462619

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