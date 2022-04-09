به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک پایگاه فلسطینی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تلاش بی وقفه‌ای را به منظور بازداشت پدر مجری عملیات مقاومتیِ «تل‌آویو» آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، پایگاه مذکور اعلام کرد: صهیونیست‌ها به منظور بازداشت پدر مجری عملیات مقاومتی تل‌آویو از ۲ ساعت پیش تاکنون اردوگاه «جنین» را هدف سنگین‌ترین حملات خود قرار داده‌اند.

طبق اعلام پایگاه فلسطین الیوم، رژیم صهیونیستی تاکنون موفق به بازداشت پدر مجری عملیات تل‌آویو نشده است. گفتنی است، ساعاتی قبل اعلام شد که در جریان یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین درگیری شدیدی میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها رخ داده و به دنبال آن یک نفر شهید و ۱۳ تَن دیگر زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر، آخرین خبرها حاکی از تلاش رژیم صهیونیستی برای تخریب خانه مجری عملیات مقاومتی تل آویو هستند. «یواو زیتون» خبرنگار روزنامه عبری زبان یدیعوت احرونوت اعلام کرد که نظامیان صهیونیست در حال آماده شدن برای تخریب خانه مجری عملیات تل آویو هستند.

گفتنی است، روز گذشته منابع رسانه‌ای از افزایش شمار کشته‌های عملیات مقاومتی در تل‌آویو خبر دادند. منابع مذکور اعلام کردند که با کشته شدن یک صهیونیست دیگر شمار کشته‌های عملیات مقاومتی در تل‌آویو به ۳ نفر رسید. این در حالی است که به دنبال عملیات مذکور همچنین ۱۵ تَن دیگر به شدت زخمی شدند. حال شماری از آنها وخیم گزارش شده است.