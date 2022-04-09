به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «فوزی برهوم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس امروز شنبه در سخنانی به مقاومت ساکنان اردوگاه جنین با نظامیان رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، فوزی برهوم مقابله ساکنان جنین با نظامیان صهیونیست را ستود و از آن تمجید کرد. وی گفت: ما به جوانان قهرمان جنین درود می‌فرستیم که اقدامات قهرمانانه و شجاعانه انجام می‌دهند.

برهوم عنوان کرد: ما از جوانان کرانه باختری، مجاهدان و رزمندگان مقاومت می‌خواهیم سپر حفاظتی برای خانواده‌های شهدا تشکیل دهند و از آن‌ها حمایت کنند. میدان‌های رویارویی با اشغالگران باید در نقاط مختلف کرانه باختری گسترش یابد.

پیشتر فلسطین الیوم اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تلاش بی وقفه‌ای را به منظور بازداشت پدر مجری عملیات مقاومتیِ «تل‌آویو» آغاز کرده است. پایگاه مذکور اعلام کرد: صهیونیست‌ها به منظور بازداشت پدر مجری عملیات مقاومتی تل‌آویو از ۲ ساعت پیش تاکنون اردوگاه «جنین» را هدف سنگین‌ترین حملات خود قرار داده‌اند.

طبق اعلام پایگاه فلسطین الیوم، رژیم صهیونیستی تاکنون موفق به بازداشت پدر مجری عملیات تل‌آویو نشده است. گفتنی است، ساعاتی قبل اعلام شد که در جریان یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین درگیری شدیدی میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها رخ داده و به دنبال آن یک نفر شهید و ۱۳ تَن دیگر زخمی شده‌اند.