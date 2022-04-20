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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۸:۳۴

ماه امید؛

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان/ اوقات شرعی

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان/ اوقات شرعی

دعای هجدهمین روز ماه مبارک رمضان مصادف با چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه به همراه اوقات شرعی تقدیم مخاطبان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اوقات شرعی هجدهمین روز از ماه مبارک رمضان مصادف با چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه به افق تهران بدین شرح است:

اوقات شرعی امروز تهران:

اذان صبح ۰۴:۵۶

طلوع آفتاب ۰۶:۲۶

اذان ظهر ۱۳:۰۳

اذان عصر ۱۶:۴۵

غروب آفتاب ۱۹:۴۲

اذان مغرب ۲۰:۰۰

اذان عشاء ۲۰:۵۱

نیمه‌شب شرعی ۰۰:۱۹

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَکاتِ أسْحارِهِ ونوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ وخُذْ بِکُلّ أعْضائی الی اتّباعِ آثارِهِ بِنورِکَ یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین.

خدایا، مرا در این ماه به برکت‌های سحرهایش آگاه کن و دلم را با روشنایی انوارش روشنی بخش و تمام اعضایم را به پیروی آثارش بگمار، به نور خودت ای روشنی بخش دل‌های عارفان.

کد مطلب 5462940

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