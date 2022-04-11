توزیع گوشت تنظیم بازار در اردبیل

نوبخت اژدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به ایام ماه مبارک رمضان و تقاضا برای تأمین گوشت مورد نیاز و افزایش نرخ گوشت گرم در سطح کشور و استان اردبیل، قرار است از فردا به میزان ۸۰ تن گوشت منجمد گوساله عرضه شود.

وی تصریح کرد: در همه شهرستان‌ها توزیع گوشت منجمد انجام می‌شود و در کنار آن ۲۰۴ تن گوشت سفید نیز برای مردم عرضه می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نرخ مصوب برای عرضه مرغ منجمد را ۲۰ هزار تومان و گوشت منجمد گوساله را ۹۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در روزهای آینده قرار است به این مجموعه عرضه گوشت قرمز گوسفندی نیز افزوده شود که نرخ مصوب آن ۸۵ هزار تومان تعیین شده است.

اژدری علت افزایش قیمت گوشت را در بازار بالا رفتن قیمت نهاده‌های دامی به ویژه علوفه اعلام کرد و افزود: قیمت جو، ذرت، یونجه و سایر علوفه‌ها به شدت افزایش یافته و به تناسب آن دامداران نیز اقدام به افزایش قیمت دام زنده کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به میزان کافی دام در کشتارگاه‌های استان ذبح می‌شود ولی به دلیل بالا بودن قیمت خرید مردم و تأمین نیازمندی‌ها در این زمینه با مشکلات و دغدغه‌هایی روبه‌رو شده است.

اژدری اضافه کرد: در یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ تن گوشت منجمد گوساله، گوسفند و گاو اعم از داخلی و خارجی عرضه شده و فروش آن همچنان ادامه دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: گوشت منجمد عرضه شده در این ایام تولید داخل است و ما سعی می‌کنیم با هدف تعدیل قیمت و تنظیم بازار تا پایان ماه مبارک رمضان این فروش را در فروشگاه‌های منتخب ادامه دهیم.