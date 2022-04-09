دانشگاه لرستان میزبان همایش گرامیداشت «روز ملی آزمایشگاه» است

به گزارش خبرگزاری مهر، روز ۳۰ فروردینماه به عنوان روز ملی آزمایشگاه و گرامیداشت زادروز حکیم جرجانی، نامگذاری شده است.
به همین مناسبت، نشست مقدماتی برگزاری همایش روز ملی آزمایشگاه با سخنرانی یعقوب فتحالهی ننهکران، مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهصورت مجازی و به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار شد.
علی نظری، سرپرست دانشگاه لرستان و رئیس سازمان بسیج اساتید استان لرستان نیز در این نشست مقدماتی، حضور داشت و سخنرانی کرد.
همایش اصلی در روز ۳۰ فروردینماه به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار میشود.
همچنین مصطفی کرمپور، سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه لرستان، حسین حاتمی، مدیر امور پژوهشی دانشگاه لرستان و رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان در این نشست مقدماتی مجازی، حضور داشتند.
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، در فهرست برترین آزمایشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد.
انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران این نشست مقدماتی مجازی را به میزبانی دانشگاه لرستان (آزمایشگاه مرکزی) برگزار کرد.
آزمایشگاههای مرکزی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و سایر آزمایشگاههای بخشهای غیردولتی و دولتی، عضو این انجمن هستند.
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