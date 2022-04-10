به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتخب کتابهای کودک و بزرگسال با موضوع مذهبی فارسی و غیرفارسی را با عنوان «راه اینست» که ویژه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ است و منتخبی از کتابهای کودک و بزرگسال با موضوع مذهبی را در برمیگیرد به نمایش میگذارد.
«راه اینست»، «طوفان نوح»، «کودکی که بتها را میشکست»، «نابینای نستوده»، «با قرآن آشنا شویم»، «گاو زرد طلایی» در بخش فارسی و «GOD»، «BIBLE STORY»، «Prayers FOR CHILDREN» و… در بخش غیرفارسی از جمله کتابهای موجود در این نمایشگاه است.
کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هر ماه منتخبی از آثار خود را در قالب نمایشگاه در معرض دید مخاطان قرار میدهد؛ این نمایشگاه امسال نیز تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه دارد و علاقه مندان میتوانند از ساعت ۸ تا ۱۶ به کتابخانه مرجع کانون واقع در مجتمع فرهنگی هنری شهید ملک شامران مراجعه کنند.
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