به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پزشکی قانونی، بر اساس آمار اولیه جمع آوری شده توسط واحد آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در نوروز ۱۴۰۱ (۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱)، یک‌هزار و ۱۰۱ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۷۸۷ نفر مرد و ۳۱۴ نفر زن بودند.

از این تعداد ۸۰۰ نفر در محورهای برون شهری، ۲۳۱ نفر در مسیرهای درون شهری، ۶۰ نفر در مسیرهای روستایی و مابقی در سایر مسیرها جان باخته‌اند.

در تعطیلات نوروز امسال، استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱۱۷، فارس با ۱۰۴ و کرمان با ۹۶ بیشترین و استان‌های اردبیل با چهار، چهارمحال و بختیاری با شش و قزوین با ۱۱ فوتی کمترین آمار کشته‌های تصادفات را داشته‌اند.

مرگ روزانه ۵۵ نفر در نوروز امسال

مطابق این گزارش در نوروز امسال به طور میانگین روزانه ۵۵ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل، روزانه ۴۹ نفر ثبت شده بود.

همچنین مقایسه آمار اولیه تلفات تصادفات نوروز امسال با آمار اولیه سال گذشته بر اساس میانگین روزانه نشان می‌دهد که تعداد کشته‌های تصادفات در نوروز امسال با رشد ۱۱.۹ درصدی مواجه بوده است. (ایام نوروز سال ۱۴۰۰ (به علت کبیسه بودن سال ۱۳۹۹ و افزوده شدن روز ۳۰ اسفند به ایام طرح نوروزی)، ۲۱ روز و ایام نوروز سال ۱۴۰۱، ۲۰ روز بوده؛ به همین دلیل برای مقایسه آمار تلفات از میانگین روزانه استفاده شده است.)

تعداد کشته‌های تصادفات در نوروز سال گذشته بر اساس آمار اولیه همان سال، یک‌هزار و ۳۳ نفر گزارش شده بود که امسال به یک‌هزار و ۱۰۱ نفر رسید. (آمار نهایی تلفات تصادفات نوروز ۱۴۰۰، یک‌هزار و ۸۰ نفر است.)

بیشترین تلفات در روز پنجم فروردین

بر اساس این گزارش و طبق بررسی صورت گرفته در مورد تعداد تلفات هر روز، بیشترین آمار کشته‌های حوادث رانندگی نوروز سال جاری در روز جمعه پنجم فروردین ماه ۱۴۰۱ با ثبت ۸۰ فوتی و کمترین آن با ۲۵ فوتی در روز ۱۴ فروردین ثبت شده است.