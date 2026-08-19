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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

پالایش نفت شازند در آستانه جذب دو بازیکن برزیلی

پالایش نفت شازند در آستانه جذب دو بازیکن برزیلی

تیم فوتسال پالایش نفت شازند برای حضوری قدرتمند در فصل جدید لیگ برتر مذاکرات نهایی با دو بازیکن برزیلی را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتسال پالایش نفت شازند که خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر آماده می‌کند در آستانه جذب دو بازیکن برزیلی قرار دارد.

این تیم با هدایت رضا کردی که به دنبال تقویت ترکیب خود برای فصل پیش‌رو است مذاکراتی را با دنیل دوس سانتوس و پدرو هنریکه دو بازیکن برزیلی انجام داده‌ است.

این دو بازیکن امروز با حضور در ایران مذاکرات نهایی خود را با مسئولان باشگاه انجام خواهند داد و پس از پشت سر گذاشتن تست‌های پزشکی در صورت توافق نهایی قراردادشان را با پالایش نفت شازند امضا خواهند کرد.

بر این اساس چنانچه اتفاق خاصی رخ ندهد این دو بازیکن طی روزهای آینده به‌صورت رسمی به جمع شاگردان رضا کردی اضافه خواهند شد تا پالایش نفت شازند با ترکیبی تقویت‌شده در فصل جدید لیگ برتر فوتسال به میدان برود.

کد مطلب 6921056

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