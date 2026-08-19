فرایند عملیاتی صدور شناسنامه ساختمان سبز در پایتخت کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر،نخستین جلسه کمیته راهبری ساختمان سبز و معماری پایدار، در راستای اجرای مصوبه «توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران»، با حضور نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهدی پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران، یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران و جمعی از اعضای این کمیته برگزار شد.

در این نشست، آخرین اقدامات انجام‌شده برای ایجاد چارچوب اجرایی ساختمان سبز، فرآیند ارزیابی پروژه‌ها، تدوین شاخص‌ها و چک‌لیست‌های ارزیابی و همچنین سازوکارهای تشویقی و نظارتی مورد بررسی قرار گرفت.

نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با اشاره به ضرورت ایجاد پشتوانه قانونی برای توسعه ساختمان سبز، تهیه پیشنهاد و لایحه‌ای جامع در این زمینه و پیگیری آن در سطوح ملی را ضروری دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دولت و دستگاه‌های مرتبط، بر تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه و پیشنهادهای قانونی لازم و طرح آن در کمیته زیربنایی دولت تاکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا ساختمان سبز از یک برنامه محدود در سطح مدیریت شهری فراتر رفته و به رویکردی ملی در حوزه ساخت‌وساز تبدیل شود.

آبادیان همچنین پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی و تشویقی برای ساختمان‌هایی را که الزامات کاهش مصرف انرژی و ارتقاء کیفیت ساخت را رعایت می‌کنند، ضروری خواند و افزود: اجرای این سیاست باید به گونه‌ای باشد که میان الزامات، مشوق‌ها و منافع عمومی ناشی از احداث ساختمان‌های باکیفیت و کم‌مصرف، ارتباطی منطقی برقرار شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای را از الزامات پیشبرد این رویکرد دانست و خواستار پیگیری پیشنهادهای مرتبط با هدف فراهم شدن امکان اجرای آنها در بودجه سال ۱۴۰۶ شد.

وی همچنین ایجاد نظامی مشخص برای نگهداشت و ارزیابی دوره‌ای ساختمان‌ها را از دیگر محورهای قابل پیگیری عنوان کرد و گفت: حرکت به سمت ساختمان‌های شناسنامه‌دار باید در دستور کار قرار گیرد، ساختمان‌هایی که اطلاعات فنی، ایمنی، تاسیسات و وضعیت مصرف انرژی آنها قابل ثبت، ارزیابی و دسترسی باشد.

پیرهادی: سازندگان باید پیشران توسعه ساختمان سبز باشند

در ادامه مهدی پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران، سازندگان و فعالان صنعت ساختمان را از مهم‌ترین ارکان تحقق ساختمان سبز دانست و بر ضرورت مشارکت جدی بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای تأکید کرد.

وی گفت: بخش قابل توجهی از موفقیت این طرح به سازندگان وابسته است و آنها باید به‌عنوان پیشران و نیروی محرکه این حرکت وارد میدان شوند. انجمن‌ها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و مجموعه‌های تخصصی نیز می‌توانند در فرآیند اجرا و ارزیابی نقش‌آفرینی کنند و مدیریت شهری در جایگاه سیاست‌گذار و ناظر، بر عملکرد این مجموعه‌ها نظارت داشته باشد.

پیرهادی همچنین بر ضرورت طراحی مشوق‌های پایدار برای ساختمان‌هایی که الزامات ساختمان سبز را رعایت می‌کنند تاکید کرد و گفت: باید میان کیفیت ساختمان و میزان باری که در دوره بهره‌برداری بر شهر و زیرساخت‌های آن تحمیل می‌کند، ارتباط منطقی برقرار شود؛ به‌گونه‌ای که ساختمان‌های باکیفیت و کم‌مصرف از امتیازات و مشوق‌های بیشتری برخوردار شوند.

وی ایجاد نظام معاینه فنی ساختمان و تدوین شناسنامه فنی برای ساختمان‌ها را از دیگر اقدامات ضروری در این مسیر عنوان کرد و افزود: همان‌گونه که معاینه فنی برای خودروها به یک الزام قانونی تبدیل شده است، می‌توان سازوکاری مشابه برای ساختمان‌ها ایجاد کرد تا وضعیت ایمنی، تأسیسات، مصرف انرژی و نگهداشت آنها به‌صورت دوره‌ای ارزیابی شود.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این جلسه، تدوین و تکمیل چارچوب ارزیابی ساختمان سبز، تهیه پیشنهادهای قانونی و آیین‌نامه‌های مورد نیاز، پیگیری موضوع در سطوح ملی و دولت، بررسی سازوکارهای تشویقی و همچنین فراهم کردن زمینه ورود نخستین پروژه‌ها به فرآیند ارزیابی و صدور گواهی، از محورهای اصلی ادامه فعالیت کمیته راهبری خواهد بود.

جعفری: ساختمان سبز باید از یک مصوبه خارج شده و به اجرا برسد

یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران نیز در این نشست، با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی پیش از تشکیل کمیته راهبری گفت: برای رسیدن به یک چارچوب اجرایی مشخص، سه جلسه رسمی در قالب کمیته فنی و ارزیابی و مجموعه‌ای از جلسات هماهنگی برگزار شده و در این جلسات، ابعاد مختلف موضوع، الزامات و فرآیندهای مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه عملیاتی کردن نظام ساختمان سبز در تهران به دلیل پیچیدگی‌های صنعت ساختمان و شرایط خاص کشور نیازمند بررسی‌های کارشناسی است، افزود: با وجود پیش‌بینی‌های انجام‌شده در مصوبه، نمی‌توان الگوهای موجود در سایر کشورها را بدون متناسب سازی با شرایط شهر در تهران اجرا کرد. از این رو تلاش شده است چارچوبی متناسب با شرایط صنعت ساختمان، مصالح، تجهیزات و ظرفیت‌های موجود در کشور تدوین شود.

جعفری ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، تدوین چک‌لیست اولیه ارزیابی ساختمان سبز با حدود ۳۰۰ سنجه در ۹ سرفصل (شاخص) است که می‌تواند مبنای ارزیابی پرونده‌های متقاضی قرار گیرد. این چک‌لیست در ادامه مسیر و بر اساس تجربه اجرای پروژه‌ها قابل بازنگری و تکمیل خواهد بود.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران تاکید کرد: هدف این است که ساختمان سبز از یک مصوبه و چارچوب نظری خارج شده و به یک فرآیند اجرایی و عملیاتی تبدیل شود و پس از نهایی شدن چارچوب‌ها، نخستین پرونده‌ها وارد فرآیند ارزیابی و صدور گواهی شوند.