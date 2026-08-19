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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

خدمات رایگان متروی شیراز همزمان با دیدار فجر شهید سپاسی و صنعت نفت

خدمات رایگان متروی شیراز همزمان با دیدار فجر شهید سپاسی و صنعت نفت

شیراز- همزمان با برگزاری دیدار تیم فوتبال فجر شهید سپاسی در ورزشگاه پارس شیراز، خدمات‌رسانی خطوط یک و ۲ متروی شیراز روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری دیدار تیم فوتبال فجر شهید سپاسی در ورزشگاه پارس شیراز، خدمات‌رسانی خطوط یک و ۲ متروی شیراز روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

بر همین اساس، شهروندان و تماشاگران این مسابقه می‌توانند روز چهارشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۲:۳۰ به‌صورت رایگان از خدمات خطوط یک و ۲ متروی شیراز استفاده کنند.

این اقدام با هدف تسهیل تردد تماشاگران، کاهش بار ترافیکی معابر اطراف ورزشگاه پارس و فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر شهروندان به محل برگزاری مسابقه انجام شده است.

مسئولان شهری شیراز از شهروندان و هواداران فجر شهید سپاسی خواسته‌اند برای تردد به ورزشگاه، استفاده از حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو را در اولویت قرار دهند.

کد مطلب 6921061

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